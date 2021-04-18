原标题：在这所边陲县城中学 散发着智慧校园的蓬勃之气

走进位于四川西南边陲县城的德昌县民族中学，你会发现这里散发着智慧校园的蓬勃之气。这所学校将教育信息化建设做得如火如荼，在这里，你几乎感受不到城乡的教育差距。

这一切要从去年的一场“停课不停学”的网课备战说起。“由于疫情形势严峻，去年春季学期德昌全县不能如期开学。我们最先想到的就是跟紧‘潮流’，在线上平台‘钉钉’上开课。”德昌县民族中学副校长何安元说，全员上线后，德昌县民族中学和德昌民族希望小学共80个班在去年2月17日开始了线上第一课，在线收看率达85%。

“对于教师来说，突如其来的线上教学不仅是一个严峻的挑战，更是一次深刻的自我颠覆。突发的疫情改变了教学方式，也意味着以往自上而下照本宣科式的教学，需要转变成网络空间里更加精炼、直观和注重课件留白的互动。”何安元说。

近年来，为实现教育信息化2.0行动计划的发展目标，德昌在全县学校建设具有现代远程教学、教育信息资源共享等功能的高带宽教育信息化网络系统；充分利用大数据、人工智能等现代化信息技术手段，改变传统教学模式；把教育模式由“教为主”向“学为主”转变，实现“个性化学习、差异化教学、泛在式学习、群智化学习、协作式学习”的智慧教育模式。（李 迪 陈 科）

(责编：熊旭、陈羽)