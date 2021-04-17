唐芊尔

原标题：教育系统开展第六个全民国家安全教育日活动掠影

国家安全是安邦定国的重要基石。为了全面贯彻总体国家安全观，推动全社会树立国家安全底线思维，在第六个全民国家安全教育日来临之际，教育系统开展了一系列宣传研讨活动。

2020年12月30日，国务院学位委员会、教育部发布《关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知》，明确要求各相关单位结合实际条件，加强“国家安全学”学科建设，做好人才培养工作。

作为一门新兴学科，当前，国家安全学学科建设面临哪些亟待解决的问题？下一步该如何发力？4月13日，在由教育部指导、清华大学主办的“总体国家安全观与国家安全学学科建设研讨会”上，专家学者纷纷建言献策。

国家安全学学科设置论证专家组组长、清华大学公共安全研究院院长范维澄指出，目前，我国已经成立了一批国家安全相关的研究机构，一部分单位已设置国家安全专业并设立了研究项目，此外还出版了一系列国家安全的著作和教材，这些都为国家安全学学科的设置奠定了良好的基础。

“国家安全这个宏大的主题不仅需要多学科的交叉研究，而且需要系统性、科学性、专业性的理论构建和人才培养。”清华大学副校长杨斌指出。

对此，教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用表示，要充分认识国家安全学学科建设的紧迫性，深刻把握国家安全学学科建设的特殊性，认真研究国家安全学学科建设的操作性。在学科建设中要注重思想先行、特色先行、队伍先行、研究先行，优先培养高层次人才。

4月14日，在中国人民大学举办的“关于统筹发展和安全的理论”高端研讨会上，专家学者围绕国家安全与发展的主题进行了研讨。

中国人民争取和平与裁军协会副会长于洪君指出，发展与安全问题事关主权国家的根本利益和最高利益。发展是安全的前提，安全是发展的保障，这不仅是我们统筹和处理发展与安全问题的历史经验总结，同时也是我们认识和把握今日发展与安全问题的基本依循所在。

中国人民大学发展与战略研究院执行院长严金明表示，在国家总体安全观的视角下，发展与安全是相辅相成的。有发展就有安全，有安全发展才有保障。统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国，这已经上升为国家长期的战略。

中国现代国际关系研究院原院长陆忠伟表示，中国作为负责任的大国，应善于站在国内外大局高度，深刻认识错综复杂的国际环境所带来的矛盾与挑战，更自觉地把本国的安全、发展利益与人类命运、各国利益相契合，主动利用实力和影响，推动实现国家总体安全目标。

为帮助大学生系统掌握总体国家安全观的内涵和精神实质，理解中国特色国家安全体系，将国家安全意识转化为自觉行动，4月14日，教育部启动了高校《国家安全教育读本》（后简称《读本》）编写工作。

教育部党组成员、副部长郑富芝强调，《读本》是贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，是对全体大学生进行系统的国家安全教育，培养社会主义建设者和接班人的一项重要任务；要求《读本》编写要用习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述统领教材，创新呈现形式，打造融思想性、政治性、学术性、适宜性为一体的精品教材。

据悉，《读本》将于2022年春季学期试教使用，2023年春季学期全面投入使用。

（本报记者 唐芊尔）

(责编：于子青、任佳晖)