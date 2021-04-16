原标题：高校师生“花式”开展国家安全宣传教育

“江山就是人民，人民就是江山。当代大学生站在‘两个一百年’的历史交汇期，更应该从人类命运共同体的视角来重新审视国家安全。”北京航空航天大学飞行学院本科生余汉明说。作为一名身处武汉疫情中心的亲历者，余汉明在教育活动中用自己的实际经历、感悟与全国高校学生分享他对于国家安全的理解与认识。

4月15日，是第六个全民国家安全教育日。近日，全国各高校纷纷围绕国家安全教育日主题，利用线上线下资源，引导师生正确理解、认真践行总体国家安全观。

千万师生一堂课 让总体国家安全观入脑入心

4月14日，以《树立总体国家安全观，以实际行动维护和塑造国家安全》为主题的“千万师生同上一堂国家安全教育课”全网上线。在一天时间里，该视频课程全网播放量达710余万。

当天上午10点，天津财经大学学生准时收看这一国家安全教育的“金课”。40分钟的课程中，学生边看边记录，并不时与身边的同学小声交流。大家表示，在全民国家安全教育日让学生接受系统、全面的国家安全知识教育非常必要，而且通过专家、辅导员、学生3个不同角度更让大家从宏观到微观感受到，国家安全不仅是国家战略，更与每一位师生的学习生活息息相关，坚定了大家维护和践行国家安全的信心和决心。

西南政法大学党委副书记吴钰鸿在与师生观看完课程后表示，坚持总体国家安全观，加强国家安全法治体系建设，探求新时代国家安全法治实施策略，已成为实务界和理论界不能回避的重大课题。

哈尔滨工程大学辅导员刘东平激动地在视频下的评论区留言道：“国无防而不立，当代高校辅导员要深刻认识到开展国防教育是对学生进行爱国主义教育行之有效的载体，更要积极引导学生关注国防，不断增强国防观念。”

百所高校共竞技 沉浸式体验国家安全

反间防谍、维护网络空间主权、疫情防控、防范电信网络诈骗……4月13-15日，主题为“维护国家安全，你我共同承担”的首届全国高校学生国家安全素养展示活动在上海交通大学举行，全国31个省级高校代表队的600余人参加。

经过有问必答、抢答、视频案例分析、安全剧表演等环节比拼，石河子大学代表队和上海交通大学代表队进入终极PK，最终石河子大学代表队获得首届全国高校学生国家安全素养展示活动特等奖。

据悉，该活动旨在深入贯彻落实总体国家安全观，在高校学生中广泛开展国家安全宣传教育，有效提高大学生维护国家安全的意识和能力，打造“4·15”全民国家安全教育日校园活动品牌。

作为此次活动的承办方，上海交通大学党委书记杨振斌表示，活动充分展示了当代大学生理解国家安全观的广度、深度和自觉维护国家安全的意识、能力，充分展现了新时代大学生的风采。

创新形式同参与 千万师生云端竞答

4月12日，一堂“国家安全你我他”国家安全教育思政公开课在重庆师范大学拉开帷幕，本次公开课紧扣“学百年党史，护国家安全”主题，采用情景对话、讲述诵读、青春歌舞等形式，向社会各界人士和广大师生呈现了一堂集思想性、艺术性、观赏性于一体的思政公开课。

习近平总书记说：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读，没有生命、干巴巴的。”

按照教育部整体部署，今年的全国高校学生国家安全知识线上竞答活动聚焦“激昂青春·守护安全”，从总体国家安全观出发，覆盖了包括国家安全法、网络安全法等多个主题内容，结合年轻人喜闻乐见的动漫IP形象，用互动体验性的学习方式让学生在充满趣味性、挑战性的“云端知识大比拼”中完成国家安全教育的入脑入心，在有用有趣的学习挑战中争做“国家安全精英”。

4月14日一天时间里，线上竞答访问量累计超过130万，线上发放近12万份全民国家安全教育日结业证书。天津大学研究生许全军在拿到全民国家安全教育日结业证书后立即发了个朋友圈，他表示，这种学习方式更轻松、有趣，能够让大家在沉浸式的学习过程中加深对国家安全知识的思考，真正做到了好玩又有用。（记者 樊未晨）

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