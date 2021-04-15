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全国高校开展全民国家安全教育日系列活动

2021年04月15日23:09 | 来源：新华网
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新华社北京4月15日电 4月15日是第六个全民国家安全教育日。近日，全国高校围绕相关主题，充分利用线上线下资源开展系列活动，积极引导师生正确理解、认真践行总体国家安全观。

4月14日，以“树立总体国家安全观，以实际行动维护和塑造国家安全”为主题的“千万师生同上一堂国家安全教育课”全网上线。短短一天时间，该视频课程全网播放量就达710余万。

维护网络空间主权、防范电信网络诈骗、反间谍……4月13日至15日，主题为“维护国家安全，你我共同承担”的首届全国高校学生国家安全素养展示活动在上海交通大学举行，全国31个省级高校代表队的600余人参加。

4月12日，一堂题为“国家安全你我他”的思政公开课在重庆师范大学拉开帷幕。本次公开课紧扣“学百年党史，护国家安全”主题，采用了情景对话、讲述诵读、青春歌舞等多种形式。

此外，今年的全国高校学生国家安全知识线上竞答活动聚焦“激昂青春·守护安全”，覆盖了国家安全法、网络安全法等内容，并结合年轻人喜闻乐见的动漫IP形象，用充满趣味性和互动体验性的学习方式让宣传教育入脑入心。4月14日当天，线上竞答访问量累计超过130万，线上发放近12万份全民国家安全教育日结业证书。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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