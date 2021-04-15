人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

青少年的“阳刚之气” 80.6%受访者认为是有责任感和担当

2021年04月15日08:56 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：青少年的“阳刚之气” 80.6%受访者认为是有责任感和担当

　　3月17日，在青海省果洛藏族自治州甘德县下贡麻乡寄宿制中心小学，学生在上体育课。新华社记者 张龙/摄

　　教育部曾表示，将更多注重学生“阳刚之气”的培养，推动青少年文化学习、体育锻炼和心理健康协调发展。“阳刚之气”是坚强勇敢、阳光自信、奋发向上等美好品质的“合集”。养成“阳刚之气”，不只是身体素质的锻炼，更重要的是精气神的涵养。你觉得周围的青少年是否普遍拥有“阳刚之气”？你心目中的少年应该是什么样的？

　　日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1519名受访者进行的一项调查显示，受访者认为青少年的“阳刚之气”应该是有责任感和担当（80.6%）、有正义感（71.4%）、勇敢刚强（64.4%）。81.2%的受访者建议注重青少年内在涵养、精神境界和意志品质的培养。

　　80.6%受访者认为“阳刚之气”应该是有责任感和担当

　　浙江杭州高二学生徐晨晨（化名）觉得青少年应该以干净清爽为主，待人有礼貌。“‘阳刚之气’并不在于外貌打扮，而是一种负责任、有男子气概的气质，比如班上的男生在打扫卫生时都会主动承担一些累活重活，换座位的时候也会帮助我们女生，这就是一些很有教养的举动”。

　　在她看来，“阳刚之气”并不专指男性，“这是我们所有青少年都不可缺少的品质，无论男女”。

　　调查中，62.9%的受访者觉得身边的青少年普遍都有“阳刚之气”，33.9%的受访者觉得有“阳刚之气”的青少年较少，3.2%的受访者表示不好说。

　　“我觉得周围有一些青少年，没什么‘阳刚之气’。比如说，一些中学生沉迷于网络游戏不能自拔，遇到挫折就萎靡不振，犯了错误就抵赖退缩，没有担当精神。”浙江宁波某初中老师冯耀威（化名）觉得，青少年应该是阳光、坚强、健康、乐观、包容、好学的。

　　调查中，受访者认为“阳刚之气”应该是有责任感和担当（80.6%）、有正义感（71.4%）、勇敢刚强（64.4%）和独立坚毅（62.0%），其他还有：身体健壮、喜爱运动（59.9%），尊重他人（59.6%），细腻耐心（30.1%）等。

　　张婧（化名）是一名初中孩子的家长，她觉得，少年应该是阳光、开朗、豁达、坚韧、正气凛然的。“现在部分青少年缺乏‘阳刚之气’，比如在学习中没有拼搏的意志，碰到困难就退缩”。

　　张婧说，青少年缺少“阳刚之气”，可能和现在的生活环境有关系，一些父母会过度保护孩子，让他们少了很多锻炼机会，“其他还有明星效应、偶像效应和潮流效应等的影响”。

　　青少年缺少“阳刚之气”，75.6%的受访者认为会使青少年性格变得柔弱，缺失责任感，58.7%的受访者觉得容易心理脆弱、精神迷茫，51.7%的受访者认为会让男孩子的行为外貌较为“阴柔”，46.7%的受访者觉得会导致青少年追求精致利己，35.8%的受访者认为会使青少年过于注重外在美，影响学业。

　　81.2%受访者希望注重青少年内在涵养、精神境界和意志品质的培养

　　在青少年性格养成的过程中，81.2%的受访者建议注重青少年内在涵养、精神境界和意志品质的培养，76.3%的受访者建议鼓励青少年直面困难挫折，淬炼勇敢坚毅的品格，71.9%的受访者认为要引导青少年培塑家国情怀、承担社会责任，53.1%的受访者指出家庭教育和学校教育应多挖掘中华优秀传统文化，46.9%的受访者建议教育内容中多些中华民族英雄事迹等，激发孩子的阳刚之气。

　　“孩子需要和同伴交往，要让孩子有更多出去玩的机会。现在很多孩子没什么小伙伴，只在家里玩游戏，不运动四肢，性格也会更阴柔一些。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳说，一方面要增加孩子的运动，给他们专业的指导。我们的中小学生没时间玩、没地方玩，没有伙伴不会玩，运动、睡眠时间都越来越短。有必要增加青少年运动时间，丰富运动内容，还要有专业的运动指导。另一方面，人性格的形成受外界环境影响很大，成年人应该认识到玩是孩子的权利，不是大人才有权利休闲。孩子性格的发展需要在人际交往中形成，要让孩子在玩中发展性格，在社会交往中改善性格。

　　徐晨晨认为，青少年的性格养成过程中，家庭的引导很重要，父母都要参与孩子的成长，尤其是爸爸要多陪陪孩子。在学校时不要总拘着在教室里读书，要多出去玩，不要太压抑。

　　张婧觉得，在孩子性格养成过程中，尤其是婴幼儿及儿童时代，父亲的角色不能缺位，幼儿园和学校教育中男教师的比例也有待提高，社会大环境的正确引导对孩子价值观的形成至关重要，要多宣传具有阳刚之气的公众人物。

　　孙宏艳也认为，在孩子人格快速发展的基础阶段，特别需要男性教师。增加男性教师的比例，孩子能够更多地受男性影响。同时爸爸应该多参与家庭教育。

　　冯耀威认为，首先要树立正确的舆论导向，寻求有担当精神的人为榜样，比如有坚毅刚强之气的军人、运动员，促进人类进步的科学家。其次要开展相应的实践活动，引导青少年积极参与磨练意志、增强合作、乐观向上的活动，比如军训、极限训练、生存训练、小组合作综合实践、科学实验探究、益智探险研学等。此外，要注重表彰激励勇于担当、笃志奋进、健康向上、开拓创新的青少年杰出代表。

　　受访者中，男性占44.3%，女性占55.7%。00后占25.5%，90后占38.6%，80后占29.0%，70后占6.0%。

　　中青报·中青网记者 王品芝 实习生 顾凌文

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部