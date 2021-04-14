原标题：北京93所高校新冠疫苗总体接种率达到82.7%

记者今天从北京市教委了解到，按照北京市疫苗接种工作统一部署，首都高校自3月16日春季学期学生集中返京返校开始，陆续大规模组织在校师生员工进行了新冠疫苗集中接种。截至4月12日，93所高校师生员工中已有85.4万人接种了新冠疫苗，总体接种率达到了82.7%，学生接种比例超过了84.8%。

据了解，为强化校地协同，首都93所高校均成立了疫苗接种工作专班，及时与属地进行对接，协同推动高校疫苗接种工作。为方便师生、减少人员流动，普遍在学校设置集中接种点，不具备设置校内集中接种点的高校，按照就近原则安排师生员工到各区指定接种点接种，确保师生安全。北京科技大学利用学校专门开发的“学生疫苗接种预约小程序”进行预约接种，将教职员工接种时段与学生分开，有序错峰，接种现场还专门设置“女士接种室”“心理驿站”等，让疫苗接种暖人暖心。

各高校建立了师生员工接种后出现不良反应的点对点救治机制，同时对师生进行接种后3日的健康监测。北京建筑大学通过组建校医务室医护人员工作站、学生志愿服务团、心理教师工作组等为师生提供健康监测帮助，辅导员、班主任深入到学生宿舍，了解学生接种后的健康情况，做好回访。

北京各高校还组织学生积极参与疫苗接种志愿服务，在志愿服务中上好疫情防控这堂“大思政课”。北京大学发动青年学生参与疫苗接种志愿服务，北京航空航天大学根据每日接种数量，招募学生志愿者做好现场组织与秩序维护、信息登记等工作，同时安排志愿者为老年人提供帮助，为外籍人士提供翻译服务等。

中青报·中青网记者 樊未晨

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