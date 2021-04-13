新华社北京4月13日电 记者从教育部了解到，教育部办公厅印发《关于在中小学组织开展“从小学党史 永远跟党走”主题教育活动的通知》，部署开展系列教育活动，引导中小学生坚定不移听党话、跟党走，让红色基因、革命薪火代代传承。

据了解，系列教育活动包括“图话百年”宣传教育活动、“学习新思想，做好接班人”阅读活动、“童心向党”班会活动、“寻访红色足迹”红色教育实践活动、“全国中小学生电影周”活动、“开学第一课”等。

其中，“图话百年”活动拟组织学生通过“图说百年”小视频、“话说当年”文章和“百年先锋”人物故事等内容开展党史学习，引导学生汲取思想养分，播种理想信念种子。“学习新思想，做好接班人”阅读活动将持续深入开展时事政策教育，帮助学生扣好人生第一粒扣子。“童心向党”班会活动要求各地各校要充分利用各类专题教育资源，开展主题班会。

“寻访红色足迹”活动将组织学生瞻仰参观爱国主义教育基地、革命博物馆、纪念馆、陈列馆、革命旧址等革命场馆，追寻红色记忆，传承红色基因。

第四届“全国中小学生电影周”活动将组织学生观看反映党史优秀人物、时代楷模和革命传统教育主题的优秀影片，激励学生学习英雄模范，汲取前行力量。

“开学第一课”要求秋季开学后，各地各校利用新生教育、入学教育的契机，组织多种形式的开学教育活动，培养学生对党的政治认同、情感认同、价值认同，更加坚定实现中华民族伟大复兴的信心和决心。

(责编：牛镛、胡永秋)