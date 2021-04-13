新华社北京4月13日电 新闻分析：全国职业教育大会释放了哪些信号？

新华社记者胡浩、翟永冠

全国职业教育大会１３日在京落下帷幕，职业教育发展迎来又一个春天。

职业教育，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径。召开全国职业教育工作会议、全国职业教育大会，党和国家对职业教育发展的重视程度不言而喻。

我国经济持续快速发展，职业教育功不可没，已为各行各业累计培养输送2亿多高素质劳动者。但由于缺乏清晰合理的分类标准，职业教育一直被视为普通教育的“衍生品”和“附属品”。在一些人心中，职业教育“低人一等”。

针对这些问题，各项改革举措不断出台。分类考试招生、“1+X”证书制度试点、国家学分银行……党的十八大以来，特别是《国家职业教育改革实施方案》（以下简称“职教20条”）颁布以来，我国职业教育改革发展走上提质培优、增值赋能的快车道，职业教育面貌发生了格局性变化。

在天津，本科层次职业教育发展取得改革突破。天津中德应用技术大学率先实现在一所学校内构建起中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通的现代职业教育体系，首批599名职业教育本科生已经毕业，学生就业率远高于普通本科，就职领域集中于战略新兴产业和高端制造业。

在西藏，职教扶贫工作取得新突破。西藏职业技术学院毕业生就业率，从2018年的70%、2019年的89%，跃升到2020年的95.17%，真正实现“培养一个学生，脱贫一户家庭”。

在深圳，职业教育与区域产业共生共长，为改革开放和经济社会发展提供了强有力的智力支持和人才支撑，跑出一条高质量发展的“新赛道”。

但同时必须看到，我国教育仍然面临结构性矛盾，相对于义务教育和高等教育，职业教育仍是我国教育领域的短板。

此次全国职业教育大会的召开，对于破解职业教育发展“瓶颈”问题，助力其进一步改革发展，释放了积极信号：

——职业教育的受重视程度将进一步提高。“职教20条”出台后，职业教育的类型定位得到明确：职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。全国职业教育大会再次强调，提高技术技能人才待遇，畅通职业发展通道，增强职业教育认可度和吸引力。可以预见，未来将有更多人认可职业教育，主动选择职业教育。

——职普融通将进一步推进。职业教育作为一种教育类型，既要纵向贯通、自成体系，也要和普通教育横向融通、协调发展。无论在课程共享还是学生流动层面，都将促进职业教育与普通教育的资源共享和理念借鉴。

职业教育轨道学生与普通教育轨道学生，在升学、求职、工作待遇、职务晋升等方面也将享有更平等的机会。

——职业教育服务产业发展的能力将进一步提升。数据显示，我国技能人才已超过2亿人，占就业总量的26%。然而高技能人才仅有5000万人，占技能人才总量的28%，与德国、日本等制造强国相比，仍有差距。

随着各地深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠将从职业院校中走出来。

——职业教育将更加注重培养实践能力。技能培养必须在实践中学习、磨炼，这是客观规律。实践证明，越接近真实的工作环境、越接近生产一线、越接近实际操作过程，职业教育培养的人才质量就越高。

这就要求职业教育把产教融合、工学结合作为办学基本模式，改革教学教法，建好用好各类实训基地，让学生在实际劳动中增长才智、提升技能。

——职业教育改革突破将会进一步推进。随着系列改革的推进，我国将建立职教高考制度，健全国家资历框架制度，搭建产业人才数据平台，完善专业教学标准，支持产教融合型企业，建立大学培养和在职教师教育齐头并进的双轨制职业教育教师专业化培训体系，完善教育教学质量监控体系等，进一步完善现代职业教育体系建设。

职业教育前途广阔、大有可为。发展职业教育，是一场教育变革，关乎育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，需要得到全社会的重视。

人人皆可成才、人人尽展其才。依托职业教育，越来越多青年人才用勤劳的双手创造美好生活，把人生出彩、梦想成真的机会牢牢握在自己手中。

(责编：牛镛、胡永秋)