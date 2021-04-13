原标题：家长如何摆脱“恐辅症”

近日，一则新闻令人哭笑不得：上海的一位家长在辅导孩子做作业时，因孩子作业做得不理想而动怒，但又舍不得打孩子，这位家长无从发泄，就用力捶墙，没想到把自己的手捶骨折了，一段时间内会影响正常工作。

近年来，由于辅导孩子做作业导致家长自我损伤的案例层出不穷。去年9月，家住深圳的刘先生在辅导孩子做作业时一阵“怒吼”，接着胸口疼痛喘不上气。休息过后，他再次来辅导孩子时，胸口一阵绞痛，眼前一黑，晕了过去，送至医院被诊断为“心梗”发作，经急救后才脱离生命危险。

说起陪孩子写作业，不少家长都有“心酸史”。家长气头上来时，动辄打骂孩子，或气伤自己，很多家长因此患上“恐辅症”。那么，伤孩伤己的“恐辅症”该如何根治？

李俊清是广东省佛山市顺峰小学教师，执教22年的她认为，辅导孩子做作业时，家长应该调整心态，打骂孩子甚至弄伤自己的方式不可取，对孩子没有任何帮助。

面对家长的困扰，她告诉家长要有一个理念：温柔而坚定。用温柔的态度教孩子方法，用坚定的执行力督促孩子行动。“家长辅导孩子时，不要时刻紧盯，这不仅会让孩子紧张，家长自己也着急上火。”李俊清提醒，“孩子做作业时，家长不要在孩子旁边玩手机或看电视，会给孩子带来分散的负面心理暗示。”

如果遇到学习障碍大的孩子，李俊清建议家长找专业机构求助，“毕竟教育是门技术，更是一种艺术，家长要多掌握些教育学知识。”

北京工业大学教师张宇庆也曾经为孩子做作业的问题犯愁。她的孩子喜欢放学后先玩一段时间，晚上8点才开始做作业。刚开始她很焦虑，希望孩子能尽早完成作业。但孩子觉得这样安排更自在，张宇庆同意了。“这是他自己的安排，所以写起作业来很认真。家长要认识到，在辅导孩子作业时只是一个配角，要不被察觉地来帮助孩子养成良好的学习习惯。”

如何在辅导孩子做作业的过程中摆脱“恐辅症”？张宇庆认为，家长心中要有清晰的育儿理念，爱子之心是父母所共有的，但要爱之有道。她在自己孩子小的时候就定下规矩：放学后可以先玩，但一旦开始做作业了，就要在规定的时间内把作业认真写完，这一过程，家长是不会打扰孩子的。做完作业，家长再检查，发现问题与孩子沟通。

张宇庆认为，每个孩子的学习都有其自身规律，家长要耐心、细心地与孩子沟通，对孩子的进步要夸奖，让孩子多跟自己比，每天一小步，坚持就会有大进步。孩子有不足之处，家长要学会和孩子交流，共同制订改进办法。

湖南中医药大学人文与管理学院应用心理学系副教授、湖南省中医附一心理门诊心理咨询师肖长根，长期专注于中小学心理健康的研究与实践。他认为，孩子做作业不理想，家长就非常生气、愤怒，显示了家长情绪管理的能力欠缺、情绪表达的方式简单粗暴，成为一种“通病”。

肖长根认为，家长学会调节自我情绪，对摆脱“恐辅症”有很大帮助。家长要提高情绪管理能力和情绪表达方式，面对“失控”情绪，他建议家长采用“STOP原则”：及时暂停辅导作业、做深呼吸缓解压力、做到接纳并允许孩子犯错误，和孩子共同面对，共同学习、成长。

中青报·中青网记者 李华锡

(责编：郝孟佳、李依环)