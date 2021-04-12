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甘肃定西：大学生农民闯出新天地

2021年04月12日08:50 | 来源：中国青年报
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原标题：甘肃定西：大学生农民闯出新天地

自从6年前选择返乡创业，32岁的定西青年张晋的干劲越来越足。这些年，他扎根家乡的黄土地，养羊、种地、搞蔬菜营销，事业越做越大，成为远近闻名的“大学生农民”。

张晋出生在定西市安定区称沟驿镇好麦村，这是黄土高原上一个普通的小山村，多少年来，村里老少一年到头都过着面朝黄土背朝天的生活。

农村的生活很辛苦，由于靠天吃饭，农民的日子过得紧巴巴。张晋从小就被大人们告知，“只有走出去，才有未来”。农村的孩子懂事早，张晋自小读书刻苦，高中毕业考上了成都理工大学，就读数控机床专业。

“终于可以离开黄土地了。”带着全家人的殷切希望，张晋走出大山上大学，大学毕业后，他进入新疆塔河油田，成为一名技术工人。正当村里人为后生当上新时代的石油工人而自豪时，张晋却在工作两年后回到了家乡。

“家乡的黄土地更需要我。”原来，远在新疆油田的张晋一直密切关注着家乡的发展。2015年，解决定西等甘肃中部干旱地区人畜饮水问题的引洮工程建成，安定区农村普遍用上了清凉的洮河水，在张晋的家乡，大量的农田得到了灌溉。

“有了水，就有了希望。”昔日，陇中苦脊甲天下，最主要的问题是缺水，农民种地靠天吃饭，十年九旱，收成不保；农民搞养殖，也因为缺水，收益十分有限。如今有了水，一切变了样，在张晋眼中，家乡贫瘠的土地，充满了重生的希望。

国家政策的利好吸引着张晋，2014年，精准扶贫政策在农村全面实施，西部贫困地区农村发展迎来重大机遇，这让张晋最终下了决心，从新疆油田辞职。

2015年，张晋回到家乡，和同村回乡创业的大学生包建龙、黄少波合计后，开始养羊。他们从外地购进羊羔，在村里盖羊圈集中养殖，经过两个月育肥后再出售。

开始养殖之前，几个创业青年只听说养羊出栏快、收益好，可在实践中，他们遭遇了挫折。由于缺乏养殖技术，养殖的效果不理想，严重影响收益，甚至由于不懂畜牧兽医知识，在收购时还收过一批病羊，损失惨重。

几个年轻人没有气馁，他们向周围的老农民学，向村里的养殖户学，还经常请教区上的农牧技术专家，经过1年多的摸索，到2017年，总算扭亏为盈，赚到了第一桶金。

从此，张晋和几个合伙人的创业路越走越宽广。好麦村海拔1千多米，昼夜温差大，世代耕作的土地墒情好，如今水源有了保障，这里也成了种植蔬菜的好地方。2018年，几个年轻的创业者开始进军种植业，在家乡的土地上种高原夏菜。

他们流转了一小块地进行尝试，种了辣椒、西葫芦等蔬菜，但由于技术原因，收成并不好。张晋和伙伴们索性将这块地作为试验田，不断试验，直到各品种收成稳定才开始大面积种植。

2019年，他们在好麦村及周边流转了300多亩地，同时，在政府大力支持下，建成了7座温室大棚，4座钢架育苗棚，全面进军高原夏菜，种植了辣椒、西葫芦、娃娃菜、芹菜等品种。为了确保种植成功，在系统总结自身经验的基础上，张晋团队还定期邀请农业部门的园艺师前来把脉问诊，并手把手指导种植团队。

“蔬菜市场的竞争很激烈，高原夏菜周边都有种植，若不掌握各品种的种植情况和上市时间，往往会卖不上好价钱。”有了技术支撑，张晋团队的蔬菜种植很快走上了正道。可与此同时，如何将高品质的蔬菜卖上好价钱又成了他们面临的难题。

起初，张晋和同伴一门心思想种出好蔬菜，可到上市时却发现，由于对市场不灵敏，自己种的菜和周边地区的菜同时上市，同一菜品大量囤积市场，卖方在议价中处于被动。“何时种、何时采摘、何时上市都有讲究，往往几天时间就能决定最后收益的好坏。”在蔬菜市场摸爬滚打一段时间后，张晋才发现，现如今搞蔬菜种植，从点播、施肥到采摘，脑子里都得有一本账。

张晋一边了解周边地区蔬菜的种植情况，一边通过“一亩田”App了解全国主要蔬菜产区的蔬菜出产情况，根据市场需求和自身实际情况，及时调整种植蔬菜品种和种植时间。

“以水果玉米为例，兰州红古区、临夏刘家峡都是附近重要产区，和我们有竞争关系，他们7月份出产，我们就要错开上市时间，8月再出，就能卖个好价钱。”张晋说。

除了及时研判市场情况，张晋还依托政策利好，加强蔬菜储藏恒温库建设，通过加大蔬菜储备能力，在市场上赢得主动。去年，他们兴建了3座占地100平方米的恒温库，每个库投资20万元，其中自己投入8万元，剩余12万元由政府补贴。

“脱贫后，现在政府集中力量促进农业产业发展，对农业项目的支持力度很大，这也给我们创业带来了很多利好。”张晋说，有了恒温库，采摘的蔬菜可以存放几天，就这几天往往可以赢得在市场议价的主动权，增加收益。

大学生回乡当农民，张晋和同伴的事业越做越大，他们致富不忘乡亲。除了以500元每亩流转周边农户空闲土地，平时用工也都雇佣周边闲散农民，按每人每小时10元给付报酬；此外，他们还组建成立了种植农民专业合作社，将培育的种苗发放给周边农户，指导大伙儿种植，集中采摘后由团队代销。

“发动乡亲们广泛种植，规模一旦上去，就能提高在市场上的议价能力，增加大伙儿的收益。从长远看，也有利于打出我们本村蔬菜的品牌。”对好麦村的蔬菜产业发展，张晋和同伴充满信心。

如今，面临乡村振兴的大好机遇，张晋心里还有一个大大的梦想。“要打造种养餐饮全产业链，把高品质的肉品、菜品呈现给广大消费者，进一步打造品牌效应，进一步带动种养产业发展，提高产品附加值。”他满怀憧憬地说。

中青报·中青网记者 马富春

(责编：郝孟佳、熊旭)

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