人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

别陷入“鸡娃”焦虑

王璇
2021年04月11日09:25 | 来源：北京青年报
小字号

　　“鸡娃”是近年来一些大城市家长中流行的一种教育方式，意为“给孩子打鸡血”，不停地让孩子去学习、去拼搏。这些孩子往往出生在中高收入家庭，从小就被父母安排参加各种培训、强化训练等。

　　由“鸡娃”引申出一系列名词：“青蛙”指普通孩子，也叫“普娃”；“牛蛙”指某一方面或多个方面非常优秀的学生，如数学成绩好的叫“奥牛”，能看英文原版著作的叫“英牛”，两项兼具的叫“英奥混血牛”，等等。

　　最近热播电视剧《陪你一起长大》，剧中说的就是社会各层次的家庭，各家父母为了娃上演的一幕幕真实的“鸡娃”大戏。剧中的四个家庭，各有各的育儿焦虑，我们应该认清一个事实，这个世界上千千万万的父母都在为养娃这件事上焦虑，不管是那些聪明、学习成绩好、各种好习惯的“别人家的孩子”，还是那些从小家庭条件优渥、拥有大量家庭财富、在金钱上没有后顾之忧的“富二代”，这些孩子的父母同样也会感觉到焦虑，只不过大家焦虑的点可能不一样罢了。

　　有焦虑很正常，大家都在焦虑，关注重点应该在找到对我们来说缓解焦虑最有效的方式。这个其实是最简单也是最难做到的一点，就是不要把自己的孩子和别人的孩子进行比较，只要比较就会引发焦虑。应该多看看孩子与之前相比有没有进步。

　　还有就是我们大部分父母产生育儿焦虑是因为，我们内心追求完美，总是想要给孩子最好的。但显然，我们大多数人都是平凡人，资源、能力都有限，只能尽量在自己能力范围内给孩子提供相对好的条件，当我们把资源和希望都放到孩子身上的时候，无形之中也把压力传递给了孩子，效果很可能会适得其反。

　　所以，教育最终成为了“军备竞赛”，你又很难说服自己不参与其中。“鸡娃”可以，但一定要注意分寸，以孩子身心健康为首要目的的“鸡娃”，可以适当进行，亲子关系的健康发展其实更加重要。当妈妈们懂得越多，就会不那么着急地期待孩子完成超越自己阶段的能力，也会从一个“焦虑结果”的家长，转变成“享受过程”的陪伴者。

(责编：曲源、曹淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部