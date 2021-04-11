王璇

“鸡娃”是近年来一些大城市家长中流行的一种教育方式，意为“给孩子打鸡血”，不停地让孩子去学习、去拼搏。这些孩子往往出生在中高收入家庭，从小就被父母安排参加各种培训、强化训练等。

由“鸡娃”引申出一系列名词：“青蛙”指普通孩子，也叫“普娃”；“牛蛙”指某一方面或多个方面非常优秀的学生，如数学成绩好的叫“奥牛”，能看英文原版著作的叫“英牛”，两项兼具的叫“英奥混血牛”，等等。

最近热播电视剧《陪你一起长大》，剧中说的就是社会各层次的家庭，各家父母为了娃上演的一幕幕真实的“鸡娃”大戏。剧中的四个家庭，各有各的育儿焦虑，我们应该认清一个事实，这个世界上千千万万的父母都在为养娃这件事上焦虑，不管是那些聪明、学习成绩好、各种好习惯的“别人家的孩子”，还是那些从小家庭条件优渥、拥有大量家庭财富、在金钱上没有后顾之忧的“富二代”，这些孩子的父母同样也会感觉到焦虑，只不过大家焦虑的点可能不一样罢了。

有焦虑很正常，大家都在焦虑，关注重点应该在找到对我们来说缓解焦虑最有效的方式。这个其实是最简单也是最难做到的一点，就是不要把自己的孩子和别人的孩子进行比较，只要比较就会引发焦虑。应该多看看孩子与之前相比有没有进步。

还有就是我们大部分父母产生育儿焦虑是因为，我们内心追求完美，总是想要给孩子最好的。但显然，我们大多数人都是平凡人，资源、能力都有限，只能尽量在自己能力范围内给孩子提供相对好的条件，当我们把资源和希望都放到孩子身上的时候，无形之中也把压力传递给了孩子，效果很可能会适得其反。

所以，教育最终成为了“军备竞赛”，你又很难说服自己不参与其中。“鸡娃”可以，但一定要注意分寸，以孩子身心健康为首要目的的“鸡娃”，可以适当进行，亲子关系的健康发展其实更加重要。当妈妈们懂得越多，就会不那么着急地期待孩子完成超越自己阶段的能力，也会从一个“焦虑结果”的家长，转变成“享受过程”的陪伴者。

(责编：曲源、曹淼)