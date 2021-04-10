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“鸡娃号”把家长的焦虑换成钞票

 
2021年04月10日09:11 | 来源：北京日报
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原标题：“鸡娃号”把家长的焦虑换成钞票

　　“4岁半实现自主阅读”“一年级考过PET”

　　“鸡娃号”把家长的焦虑换成钞票

　　“4岁孩子英语单词量1500个够不够？”“在美国够了，在海淀肯定不够。”这一问一答的对话，不仅仅是个段子。

　　在海淀娃学业表现神乎其神的背后，一些育儿公众号“海淀XX爸”“海淀XX妈”也备受推崇，被奉为育儿界的“大神”，而其传播的内容，却引来了更多家长的焦虑。近日，有公众号发难，直指部分育儿号背后存在营销推手。记者同时发现，这些带着“海淀”标签的育儿公众号甚至已被同一家公司收编，家长的焦虑不断被商业手段营销得愈演愈烈，最终被转化为了买课、买书、买文具的消费力。

　　公众号里牛娃铺天盖地

　　所谓“鸡娃”，即打鸡血似的督促孩子学习，通过不断地给其安排补习班、兴趣班，让孩子持续拼搏的教育行为。不难看出，鸡娃本质上是教育竞争越发激烈背景下诞生出的一种家庭教育方式。海淀不仅聚集着全国闻名的重点中小学，还有一群本身学习能力就不同寻常的“海淀爸妈”。

　　于是，打着“海淀”标签的公众号火了起来，他们培养孩子的事迹被其他家长奉为圭臬。公众号每天发布育儿经验、升学信息和学习方法文章，例如“别人家的孩子一年读500本书？不用慌，海淀妈妈告诉你更有效的阅读方法”“4岁半实现自主阅读，熟背诗词500首”“自学小学1-6年级数学的有效路线方法”……这些文章刻画了一批近乎神童的牛娃。不仅如此，他们幼儿园就通过了英语KET考试，一年级通过了更高级的PET考试。

　　当牛娃只存在于个别公众号里时，家长们还甘心承认自己的孩子并非神童，当网络中满是铺天盖地的牛娃时，家长的焦虑炸弹被彻底引爆了。

　　家长比孩子压力还大

　　记者发现，大火的“鸡娃号”往往具有几种特征。作者会为自己贴上“海淀”、高学历家长等标签，文章内容常以牛娃事迹展开，讲述“我怎么鸡出牛娃”的心路历程，而培养出牛娃的最终秘籍免不了要上课、要买书、要买几样文具。

　　家长们对于“鸡娃号”里的经验乐此不疲地转发收藏，生怕漏掉这些“育儿宝藏”。“马术、奥数、编程，我的孩子从小学一年级就没有虚度过一天！”来自海淀的全职妈妈孙女士说，“即便如此，有人一年级就考过PET了，我孩子现在还没考KET，英语还是得抓紧，最近正在踅摸一个好外教。”孙女士就像拿着一根鞭子不停地督促孩子进步，殊不知，孙女士的背后也有一条无形的皮鞭。

　　攀比之风弥漫在家长圈中，很多父母直言自己压力比孩子还大。“公众号里的海淀孩子二三年级，小学数学都学完了，FCE触手可及，更不用说各种比赛获奖。”家长韩女士说，“我的孩子资质平平，英语学不好，数学也不进脑子，都三年级了，什么竞赛也没参加过，我能不急吗？”每天下班，韩女士都要陪着儿子一起学到12点，再看上几篇“鸡娃号”里的教育经验，团购几节课、买上几套书才疲惫地瘫在床上。

　　19个“鸡娃号”指向同一公司

　　本以为碰到了“良心分享”，结果这些公众号的认证主体，却指向数家公司。最近有网友解密，这些公司都由同一家公司投资或控制，提到19个“鸡娃号”简介中认证的公司均由一家名为三旬相见的公司投资控股。对此，记者尝试联系了几位此类公众号的作者，其中一位“海淀X爸爸”通过公众号后台回复称“原文表述不实，有碰瓷嫌疑，为了避免形成反炒，个人选择不予回复。”截至记者发稿时，其他作者未给出回复。

　　由于备受质疑，昨天下午，不少“海淀XX爸”“海淀XX妈”已将公众号名称中的“海淀”二字删去了。

　　记者查询天眼查发现，网友所列的19个“鸡娃号”分别隶属于13家不同的公司，但的确都被同一家公司投资或控股。“鸡娃号”不断被资本收编，形成矩阵化运作模式。在打着“分享经验”旗号的文章中，“干货”越来越少，只剩下炫耀牛娃、营销焦虑和商品交易。

　　专家建议，家长在面对这样的“鸡娃号”时，更要保持理性、多关注孩子本身而不是盲目跟风。首都师范大学教育学院副院长张爽表示，“尊重孩子的价值和差异，尊重认知规律和学习规律，才有可能帮助孩子实现真正的成长。”（实习记者 鹿杨）

(责编：黄子娟、李依环)

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