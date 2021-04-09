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安徽师大：四百多名男生自发欢送“万能阿姨”

2021年04月09日08:25 | 来源：中国青年报
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原标题：安徽师大：四百多名男生自发欢送“万能阿姨”

宿管阿姨谢东红对858名学生的关爱，分散在365天的每一件不起眼小事里。

她为同学们收被子、缝衣服、热饭菜，学生晒床单时，她会走过去，帮忙拧水。她从家里带来一个工具箱，里面有针线包、篮球打气筒、自行车气针、大号晒衣夹、小夹子、螺丝刀等，同学们有需要随时来拿。她甚至准备了一副拐杖，有同学打球扭了脚或是不小心受了伤，它就派上了用场。

谢东红发现有学生放假前，把厚重的棉花被快递回家清洗。“父母挣钱不容易呀，运费不便宜哦。”她将棉花被芯掏出来，把被套洗好、晒好，再将被子装好，等学生放假回来直接领取。

学生王天宝有一次参加活动借了套西服，西服裤子有些长，谢阿姨得知后用胶带把裤脚粘起来，在不破坏原样情况下，把西裤“缝”好了。第二天王天宝回宿舍时，谢阿姨又主动来问裤子是否得体、合身。“阿姨就是这样的一个人，她会持续关心你，在不经意间用言行温暖你，就像是一位妈妈在爱护着她的孩子。”

还有一次，一个学生将钱包忘记在共享单车车篮中。谢阿姨拿出宿舍楼登记名单，对着钱包中身份证上的名字，一个个查，终于查到失主。

谢东红觉得，现在很多孩子不够独立，离开父母在外求学，自己想成为他们的知心朋友，就主动去观察孩子们。

发现有同学情绪不对，她会主动给对方倒一杯热水，聊几句家常，让对方平静下来。“我想成为一名‘万能阿姨’，只要同学们来找我，我都希望能够帮上忙，帮他们解决问题。”

“你对学生付出真心，他们也会对你好。有时候下小雨，我在门口扫地，会有学生帮我撑伞，我心里暖暖的。”谢东红说。

这是谢东红的第二次退休。她从芜湖市公交公司后勤岗位退休后，到安徽师范大学担任宿舍管理员。工作6年，她从没和同学发生过口角或不愉快的事，被很多男生亲切地称作“芜湖妈妈”。

3月28日，安徽师范大学花津校区48栋宿舍楼一楼大厅，自发的“欢送仪式”从早上持续到晚间。宿舍一楼的服务台桌面乃至空地上，摆满了学生送来的鲜花、牛奶、水果、零食、蛋糕。

“能不能等我毕业再走”“您退休计划还可以改吗”“今天是我的生日，特意给您带了一块蛋糕”……400多名学生陆续前来与宿管阿姨谢东红道别，相互拥抱、合影留念，还有学生把自己的女朋友都带来了。

谢东红走之前，反复叮嘱接替自己的宿管阿姨说：“只要孩子们开口，我们就要想办法办到！”

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 通讯员 杨穆龙

(责编：郝孟佳、温璐)

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