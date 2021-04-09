原标题：大学生创业实验室的12年助农探索

不久前，扶贫题材电视剧《江山如此多娇》热播，剧中“扶贫二代”濮泉生与都市女记者沙鸥带领村民脱贫致富的故事让毛志斌感慨万千，“从他们身上仿佛看到了我们团队的影子”。

毛志斌是湖北经济学院学生社团卓E团队的指导老师。12年来，他带领团队把目光投向湖北的贫困山乡，将电商创业、精准扶贫、专业育人三结合，既助力乡村振兴，又提升了同学们的创业能力、专业水平，开辟出一条高校学生社团独具特色的精准扶贫路。

早在2008年，为了培养电子商务领域的个性化人才，湖北经济学院就与淘宝大学合作，在校园里建起首个创业实验室，团队取名卓E团队。

虽说是学生社团，但卓E团队更像个公司。它坚持项目化引导、竞赛制选拔、企业化管理、市场化运作，设立企划部、运维部、技术部三大垂直部门，引进真实电子商务运营项目实训。

已毕业的老队长刘念曾两次到鄂西南调研，社会实践让这个“第一次见到大山”的城市女孩更加理解“责任”的分量。

从县城乘坐通往乡镇的大巴，在连绵不绝的大山里蜿蜒穿行两个多小时，刘念和小分队的其他7名同学全被颠簸吐了。一对70多岁的老夫妻让刘念深受触动。两位老人独自种植后山的柑橘林，柑橘品质很好，但到了销售季节，他们要把柑橘摘下来装进麻袋，一袋袋背下山卖给收购柑橘的合作社，辛苦大半年只够维持基本生活。

“大山虽美，却阻隔了经济发展。”8名实践队员看在眼里急在心里。销售途径原始单一，包装达不到电商销售标准。“这些质量好、原生态的生鲜何以走出大山？”

带着对乡村电商未来发展的思考，队员们走访了湖北省多地，不断调研电商发展困境。在指导老师毛志斌的带领下，团队还前往北京、杭州、深圳等电商发展高地“求取真经”，在实践中认识国情、提升专业本领、服务社会发展。

“用专业知识反哺地方经济”，团队逐渐打造起“三农”创新创业平台，帮助销售宜昌柑橘、十堰小花菇等40余种农产品。味美质优的农产品“飞入城市百姓家”，丰富了城里人的“菜篮子”，鼓起了农民的“钱袋子”。

2015年冬，大雪即将封山，宜昌市五峰土家族自治县林家坪村的40多头羊面临滞销和断粮的双重考验。情急之下，村干部张敬明向毛志斌打来求助电话。

电话那头的林家坪村共有463户1437人，在册贫困人口达184户520人，被列为整村推进贫困村。电话这头，卓E团队迅速搭建“新农会”微店平台，依托高校社群推广“土家电商年货节”活动，为林家坪村的农特产品开展电商众筹和预售。最终，滞销山羊在几天内被全部预定，还额外卖出几百斤牛肉、上千斤猪肉，村民们过上了“安心年”。

此后两年元旦，团队连续发起电商团购，两次“年货节”帮助25个贫困户销售山羊肉、牛肉、土猪肉、土豆片等共计5000余斤，帮助农户增收近37万元。

“众筹扶贫”得到当地农户的高度赞誉，“以购代扶”的电商扶贫新思路应运而生。2018年，卓E团队拉开对鹤峰县太平镇的电商扶贫序幕，用产业链思维为当地农产品建立标准化销售体系。

“授人以鱼不如授人以渔”，卓E团队一边帮贫困地区“带货创收”，一边努力探索从“输血”到“造血”的华丽转身。毛志斌也带领团队致力于培养一批具有电商意识的“新农人”，他深入政府部门、乡镇企业开展电商培训讲座，覆盖农村电商带头人、贫困户等千余人。

讲座结束后，团队队员还会就“店铺如何运营”等实操问题为培训对象提供一对一指导，在“电商扶贫大考”中提升专业能力。

鹤峰县太平镇兴康肉联厂负责人田浩参加完培训后与实验室展开合作，深入参与到产业链中端服务中来，以往因订单不足导致的产能过剩问题迎刃而解。

近两年，卓E团队又瞄准了乡村振兴和未来乡村建设方向。

在第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛上，团队基于孝爱文化的“农旅+电商”项目从全国6万多支队伍中脱颖而出斩获一等奖。结合农村电商发展前沿创新“直播+旅游+电商”模式，“向往的土家”团队在第十届“三创赛”中连续获得全国一等奖。

这些经过团队打磨和专家检验的项目迅速被运用到扶贫实践中。

“特色粽子茶，口感层次丰富，越存放越香……”太平镇芦坪村的龙艳平坐在家中直播带货，订单从全国各地接踵而来。得益于卓E团队帮助与指导，这个32岁的姑娘成立“向往的土家”农业发展有限公司，自去年3月以来销售当地农产品价值300万元。在她的影响下，仅太平镇就成长起3个电商团队、10名主播。

队员们用专业知识助力扶贫，也在帮助他人的同时成就自己。成立以来，团队先后完成20余篇调研报告或政协提案，例如“关于十堰市农业企业信息化及营销渠道的调查与研究”“浙江省农产品电子商务发展现状的调研报告”“湖北省农村电子商务现状调查报告”等，为湖北省政协和其他部门破解农村电商发展瓶颈提供了依据，连续11年获评省级暑期社会实践优秀团队。

“卓E团队是个承载梦想的大舞台”，本科毕业后，刘念入职国内知名互联网公司，半年时间已能独立带领小团队，“在卓E团队待了4年，管理和沟通能力都是在这里培养起来的。”

据统计，该校至今有千余名学子的职业生涯在此起步，在这个兼容并包的团队中，有1/3队员来自全校各学院非电商专业，而毕业后从事电子商务及相关工作的达到97%。不少同学更是直接返乡创业，运用所学反哺家乡。杜定坤曾是团队运维部负责人，如今已是十堰一家农业科技公司的总经理，依托百余亩食用菌生产基地，吸纳多名贫困户就业，“在家乡的土地上实现人生价值”。

闵晓瑞 刘振兴 中青报·中青网记者 雷宇

(责编：郝孟佳、温璐)