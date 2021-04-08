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昆明五华区：用身边的故事向青少年讲述辉煌党史

2021年04月08日08:31 | 来源：中国青年报
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原标题：昆明五华区：用身边的故事向青少年讲述辉煌党史

“可以点单？”“我们可以自己选择老师？”当昆明市“五华青年宣讲团”来到昆明红旗小学时，学生们觉得很新奇，他们可以根据宣讲团名单上的人员介绍，通过点单的方式选择宣讲老师。“这是我第一次选老师呢！”周小米（化名）兴奋地说。

近段时间以来，共青团昆明市五华区委掀起了“学党史、强信念、跟党走”学习教育热潮，以“五华青年宣讲团”、“五华青少年学党史”音频展示、“五老说党史”、“团干话党史”、“团员悟党史”、“青年学党史”、“队员识四史”、“五华青年说”短视频、读书会、先锋朗读者等形式，面向青少年讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，帮助他们厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。

五华青年宣讲团由五华区委宣传部牵头，从各单位层层选拔出54名成员，在年龄较小的少先队员和初中生里，开展“菜单式宣讲”；同时，还从机关、社区、“两新”组织和党建联盟单位党团员中，推荐了100名先锋朗读者，从3月23日起持续100天分别朗读《文献中的百年党史》，在“五华大观”微博上，每天更新一个故事，用100天讲述中国共产党100年走过的光辉历程。

与此同时，团五华区委还邀请一些老党员通过录制音频、短视频的方式，用亲身经历，向青少年细解党史。

“各位青少年朋友们，大家好……”近70岁的老人张福才小心捏住耳机线，有些不习惯，这是他第一次录制音频，孙子在旁边多次提醒他要靠近话筒。张福才讲述了自己参与并见证过的祖国发展中的诸多事件。录完后，他小心翼翼地点开播放键，问老伴：“声音好不好听？语速合适吗？吐字清楚吗？”

“江河万里总有源，树高千尺也有根。让现在的孩子了解历史，是要事。”为了讲好这些故事，张福才作了充分的准备，他在纸上誊抄了《论中国共产党历史》中自己要讲解的部分，再把自己的感受写在旁边。“不能干巴巴照着念啊，把我的故事讲进去，才能帮助孩子们理解这些历史”。

刘春鹏是五华区军队离退休干部服务中心退休干部，在1984年参加老山作战时，右脚踩到地雷致残。在老人家里，听着刘春鹏讲述过往的经历，16岁的高煜豪感到惊心动魄，这是他第一次近距离接触与战争有关的真人真事。故事如一本活的历史书，在他面前展开，特别是当听到刘春鹏说“我们从来不畏惧”时，高煜豪被深深震撼了。

作为“五华青年说”系列短片，在这一集成片出炉后，高煜豪把视频分享到自己的朋友圈，并写了4个字：“匹夫有责”。

在五华区青少年宫青年之家的分享读书会上，昆明韶山小学教师胡馨予作为这一期的主讲人，分享了“燃灯校长”张桂梅的《我有一个梦想》。分享会上，青年教师都认为，张桂梅照亮了贫困山区女孩子们奋发前进的路，这让他们更深刻地认识到教师职业的重担，“做一颗兢兢业业的螺丝钉，尽职尽责，不愧对学生家长的信任”。

读书会每周四下午两点半开展，任何人都可以来一起阅读书籍、分享交流。举办12期以来，青年们共同学习《中国共产党简史》《习近平的七年知青岁月》《习近平在厦门》《习近平和大学生朋友们》等书籍。

“读书会受到青年的欢迎，他们在这里一起学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。”团五华区委的一位负责人说。（中青报·中青网记者 张文凌）

(责编：温璐、郝孟佳)

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