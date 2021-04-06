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湖南永州：95万多名中小学生清明祭英烈

2021年04月06日09:39 | 来源：湖南日报
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原标题：永州 95万多名中小学生清明祭英烈

这几天，新田县云梯、瑞华、芙蓉、城东中学等学校的中小学生，纷纷来到该县烈士纪念园，祭扫革命先烈，听红色故事。清明期间，永州市95万多名中小学生通过多种形式，祭英烈，学党史，传承红色基因，自觉“扣好人生第一粒扣子”。

4月1日，江永县千家峒瑶族乡学校少先队员来到该乡三峰山战斗红军烈士纪念碑，开展“学党史铭初心，百年潮涌忆先烈”祭扫活动。当天，江永县粗石江镇中心小学组织开展“清明祭英烈”手抄报活动，培养爱国主义情感。

“亲爱的母亲，我希望你做一个爱国甚于爱儿子的母亲，勉励你的儿子上前线吧……”4月2日，江华瑶族自治县第一中学的共青团员，深情朗诵中国共产党创建时期最早的党员、著名的早期工人运动领袖李启汉烈士写给母亲的家书。当天，江华共青团“学党史 强信念 跟党走”学习教育在烈士公园启动。近日，该县9.3万多名中小学生祭扫英烈，参观烈士纪念碑。

祁阳市15万多名中小学生通过清明祭扫、植绿、网上祭祀等多种方式，缅怀革命先烈，部分学校还组织学生慰问复退军人、制作清明节日小报、开展征文比赛等教育实践活动，引导同学们在学习党史中树立正确的价值观、人生观。双牌县中小学校组织学生与家长一道网上祭英烈，撰写感悟，自觉增加爱党爱国情怀。宁远县特殊教育学校围绕“系好人生第一粒扣子·清明祭英烈”主题，开展一次主题班会、一次手抄报比赛、一次家校交流会、一次网上祭扫英烈活动，激发孩子们传承红色基因。(记者刘跃兵)

(责编：李依环、熊旭)

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