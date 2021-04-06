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北科大学生党员集体祭奠三一八革命烈士

2021年04月06日08:59 | 来源：北京青年报
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原标题：北科大学生党员集体祭奠三一八革命烈士

近日，北京科技大学外国语学院组织学生党员在圆明园三一八烈士墓，开展“祭奠先烈魂，传承英雄志”集体祭奠活动。本、研各级党支部60余名党员参加了此次祭奠。

2020级研究生李芳为在场师生带来了主题微党课。她讲述了三一八烈士墓设立的历史背景及其中涌现出的可歌可泣的青年英烈事迹。她表示，几代人的梦想，几代人无怨无悔的付出，才换来青年学子今朝发展的机会。作为青年党员，要铭记革命先烈为国为民的崇高精神，珍惜他们用鲜血换来的幸福生活，传承红色基因，践行青年使命。

全体党员依次到烈士墓前献花，并共同默哀三分钟，在静默中回顾过去、感恩先辈、珍惜现在、期许将来。随后，全体党员在墓前重温入党誓词，郑重宣誓，始终不忘入党初心，坚决牢记青春使命。

“同样的22岁，刘和珍将生命奉献给国家事业。今日我们自由、幸福的生活是用先烈们宝贵的生命换来的，祖国壮丽的历史篇章是用他们的满腔热血谱写的。”外国语学院2020级硕士生杨雪在参加此次活动后感受颇深，她说，我们不应该忘记历史，应当继承先辈们的高远志向和革命精神，时刻准备为国家英勇献身，为中华民族伟大复兴贡献力量。三一八烈士纪念碑，不仅仅是一座纪念碑，而是革命先烈舍生忘死、英勇斗争的象征，也是凝固着中国革命史的代表，更是激励后人为崇高理想而奋斗的旗帜，外国语学院2019级硕士生刘振坤也有同感，他说，“我们将在这些革命烈士的激励下，继续为国家富强而努力奋斗”。（文/记者 刘婧）

(责编：李依环、熊旭)

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