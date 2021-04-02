本报记者 江 南

浙江省衢州市柯城区新华小学，孩子们在同步课堂上积极互动。

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义务教育“乡村弱”问题怎么破解？在浙江，城镇优质学校与乡村薄弱学校结成教育共同体，通过融合型、共建型、协作型等几种模式，将城镇优质教育资源下沉到乡村，激发乡村学校内生活力。

这不是单向的“输血”，农村学校的特色优势也能反哺城镇学校，借助新技术手段，实现双向融合、共享共用。

下课铃响，浙江省瑞安市新纪元实验学校芳庄校区热闹起来。修葺一新的操场上，活跃着孩子们运动的身影；教室走廊上，学生们三五成群愉快地交谈。

“这样的画面，在两年前很难想象。”这所瑞安西部山区乡村学校的党支部书记陈旭剑感叹道。几年前，芳庄乡每学年户籍适龄儿童有200多人，可芳庄乡学校的生源却一再流失，2018年招收的一年级新生只有3人。办学效率低、教育成本高，学校难有办学活力。

义务教育“乡村弱”问题怎么破解？经过调研论证，芳庄乡决定把山区乡村学校办学交给优质学校托管。从2019学年开始，芳庄乡学校成为瑞安市新纪元实验学校芳庄校区。不到一个学期，办学质量提升显著，当年秋季招生就回升到90人。到了第二年，该校区招生人数已变成263人。

城乡学校“手拉手”结成义务教育共同体后，这样喜人的变化，正在浙江各地乡村中小学里发生。去年年底，浙江省教育厅等四部门共同发布《关于新时代城乡义务教育共同体建设的指导意见》，浙江成为全国首个全省域开展城乡教育共同体（简称“教共体”）建设的省份。

强校托管弱校，办学同步化

在群山围绕的衢州市柯城区七里乡大头村，鹿鸣小学七里校区是一所“小而美”的乡村学校。校园里立起的LED大屏上，正滚动播放“在校一日生活圈”的画面；依托“数字化校园”建起的全科教室里，七里校区的学生可以和本部同学“云共享”同步课堂；劳动实践基地“淘源”菜地里，蔬菜旁有二维码，学生还能体验网上直播卖菜。

作为柯城区探索“一校两区”模式的发源地，被鹿鸣小学托管14年来，七里校区的变化巨大。2006年城区“强校”鹿鸣小学和偏远山区的七里小学挂钩合并，开启了试点改革。

柯城区教育局副局长刘秀芬说，“一校两区”或“一校多区”模式，是由一所城镇学校与一两所乡镇学校重组，城区“强校”来托管农村“弱校”，开展同步化办学，校区间不仅能无障碍调配人、财、物资源，而且实行一体化考核评价机制。如今，该区已有9个这样的融合型“教共体”。

“教共体”内的城乡学校，不是简单的送教支教或结对帮扶，通过融合型、共建型、协作型等几种建设模式，让城镇优质教育资源下沉到乡村，激发乡村学校内生活力。

“如何破解优质教育城乡不均衡问题，让乡村孩子‘读好书’，已经成为教育发展到优质均衡新阶段面临的新问题。”浙江省教育厅基础教育处副处长朱国清说，离开乡村教育优质均衡，就不是真正的教育现代化。

推进“教共体”建设，正是要推动城乡学校共同发展、优质均衡，促进乡村学校质量提升与特色化发展。截至去年年底，浙江全省所有1025所乡村小学、271所乡村初中已实现“教共体”受援全覆盖。在此基础上，浙江提出，全省域推行“教共体”建设。今年，新增城乡义务教育共同体结对学校1500所。

教师双向流动，发展可持续

“教共体”以强带弱、共同发展，关键依靠什么？只有教师们愿意去、留得住、教得好，才能真正推动乡村教育可持续、高质量发展。

“现在芳庄校区的老师几乎都是新纪元实验学校派来的。”陈旭剑说，结成“教共体”之前，该校在编教师17人，50岁以上的就有11人。年轻教师流动过来后，新纪元实验学校的优秀办学经验也流动到芳庄校区，在课程教学、德育活动、师资培养等方面都有不少改革创新。

为了让城乡教师双向流动起来，浙江省在《关于新时代城乡义务教育共同体建设的指导意见》中，专门对推动师资流动、优化激励机制等提出新办法。比如，今后浙江各地可以将精简收回和挖潜调剂出来的各类事业编制资源，统筹用于补充中小学教职工编制，并向“教共体”适当倾斜。

中小学教师实行“县管校聘”管理，也是一项突破。各地教育行政部门将加强县域内“教共体”内部师资的统筹管理、调配和交流。优先满足“教共体”内教师的双向交流和城乡有序调动，优化师资结构。

在融合型“教共体”内，教师将实行无障碍调配；共建型“教共体”的核心校要选派骨干教师，到每一所成员校任教；协作型“教共体”则根据学科要求，指派一定数量教师到乡村学校支教。此外，通过建立“名师工作室”，指导乡村学校中青年教师成长；通过乡村教师到共同体学校轮训、常态化开展教师网络研修等方式，提高乡村教师的专业能力。

龙游县去年5月启动小学“教共体”改革，目前7个“教共体”在编教职工减少了111人，减幅18.66%，中层干部减少了35人，减幅35.71%。“建立‘教共体’内部教师流动机制后，统筹安排校区教师，老师们从‘学校人’向‘教共体人’转变。”龙游县教育局基础教育科科长方小康说，这样有效盘活了“教共体”内的干部教师资源。

城乡资源互补，教学有特色

“教共体”建设改革再往深里走，还能在哪些方面努力？浙江一些先行探索地区的学校继续迈步。

被教育部确定为国家级信息化教学实验区的柯城区，在“一校两区”模式基础上探索升级，原先由城镇优质学校对乡村薄弱学校的单向“输血”，正向城乡资源互补、双向联动与反哺的模式转变。

传统布局的学校教室，正变为更适合乡村学校特点、更智慧化的新型教学空间。柯城区已有26个新型教学空间建成投入使用。一些试点乡村学校建起了全科教室。利用农村小规模学校小班化的特点，改造原有教学空间布局，将教室划分为多个不同的功能区，开展基于互联网的线上线下同步教学。

一堂线上线下互动、虚实结合的美术课，正在巨化三小的两个校区同步进行。位于乡村的柯山校区建有兰花园，美术老师通过移动终端将兰花实景分享给本部学生，大家一起观察兰花。老师还在平板电脑上绘制了几枝兰花，将作品上传，通过互联网同步设备，两个校区的学生共同赏兰、画兰。

“如果说早期以送教、支教为主的模式是1.0版，以接管、托管来实现的‘一校两区’模式是2.0版，那么在信息技术的支撑推动下，通过‘互联网+教育’和新型教学空间建设，两个校区融合为互依共生的发展共同体，可以说是3.0版的探索。”刘秀芬认为，未来，农村学校独有的教学空间特色和优势，逐渐可以反哺城镇学校。

像柯城区新华小学两个校区合作的“光合森林”项目，借助物联网等技术，让城里孩子感知乡村美景，共同参与户外课程。“我们是‘一校两区’，更要实现‘两区一校’。”校长童伟强说，重新审视城乡教育资源的新差异，挖掘潜在的发展空间，并借助新技术手段，努力实现校区特色资源双向融合、共享共用。

近几年，浙江省积极探索依托互联网等信息技术优势，促进城乡优质教育资源共建共享，开展“城乡携手、同步课堂”等项目试点，已有3005所城乡学校开展“互联网+义务教育”结对帮扶。浙江还将启动建设“教共体智慧服务平台”，在大数据精准诊断、教育质量评价等方面，赋能“教共体”建设。

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 12 版）

(责编：郝江震、白宇)