原标题：吴定锋：“半路出家”的北大校园管理信息化推手

在北京大学（以下简称“北大”），有多少事情，是可以通过点一点手机屏幕完成的？

除了线上选课与教学、线上报名参加课外活动、线上论坛发言与讨论，现在还能线上观测体育场馆实时人数、线上预约场馆时间……这些原本需要实地进行的事项、难以一目了然的数据，目前只要通过“智慧场馆”的按钮就能在指尖完成全部操作。

能够做到这些，北大体育教研部副教授、体育场馆运营中心副主任吴定锋老师功不可没。

事实上，吴定锋从事信息化工作可以说是“半路出家”。

2004年，他从北京体育大学武术专业硕士研究生毕业后来到北大，长期从事体育人文社会学、体育管理学的研究工作，并开设了体育舞蹈、太极拳等课程。从2009年起，他开始负责体育教研部宣传与信息化工作。

他刚接手体育教研部官网时，没有外部公司的技术支持，一切都是从零开始摸索。

不会写代码，就复制其他模板、作出改动，试着看看会有什么样的效果，对照着理解代码和呈现效果之间的关系。失败了，就改回原来的样子，再琢磨有没有其他地方可以下手。多次艰难的试探之后，通过自学相关教程，吴定锋逐渐摸到了门路。

在工作中，吴定锋意识到，推进信息化，技术不是唯一的问题，如何让信息化能够真正落地才是需要花费大力气的过程。

吴定锋曾花3个月时间给部门教师建课程网站，可是建好网站后，教师们主动维护网站的比例并不大。“不仅要让老师们学会怎么使用，还要让老师们意识到这是一个好用的工具，从而自主地去运用它。”他说。

2014年至2015年前后，吴定锋主持进行了信息系统的深入改版工作。这一次，他考虑的是如何让教师们真正地愿意、自觉地使用在线系统。他充分理解原来教师们要进行任何改动都要与管理员联系的麻烦，在页面设置、用户权限等多个方面进行了全面升级，让教师们拥有自主权，修改信息、提交材料都可以省去申请和说明的过程，充分调动了教师们维护与更新信息的能动性。

近期，北大的“健康校园”建设成了北大工作的一个热点。如何高效地分配有限场地资源，避免场馆人员聚集，提升场馆使用体验感、安全性，成为场馆运营与管理的难题。新冠肺炎疫情的暴发和持续影响更使这个问题的解决迫在眉睫。

在此背景下，吴定锋参与了北大“智能场馆系统”的建设。

为了这个项目，吴定锋身兼项目组多个工作。在整个暑假里，吴定锋每天早上8点前到位，和他的团队远程工作，全天候地做甲乙各方的沟通和响应。任何一边有需求或意见，他都马上响应，全力以赴地忙了一个假期。从去年6月22日至9月15日，项目组只花了两个多月时间，就实现了系统上线稳定运行。

据了解，目前系统已经覆盖了全校所有的运动场馆，师生进入系统后就可以搜索校内任意运动场地，实时查看场地现有的运动人数，同时可以一键预约、二维码扫码入场。在当下疫情防控仍存变数的大环境下，这个系统既保障了师生们的运动需求又符合疫情防控要求，减少了线下场地的人群聚集和交叉接触。

除了便利用户之外，依靠信息化技术手段实现的“智能场馆系统”还能够为后台管理者提供使用数据。场馆管理团队可以根据系统统计的场地预约次数、场地使用人次等数据，科学合理地安排员工轮休与场地维保工作，判断哪些场馆更加热门、哪些场馆使用频率偏低，并对体育场馆进行有针对性的改造升级、功能拓展，以迎合师生们的运动需求。

据吴定锋介绍，“智能场馆系统”是“智慧校园”信息化体系中的一个分支。除了场馆便捷预约，他还设计了线上支付，实现了校园卡、微信、支付宝、银联和境外全渠道支付。在入场闸机上，集成了人脸、校园卡、身份证、港澳台通行证、护照、二维码及自动测量体温7种场景，用户入场时闸机自动显示体温，超过37摄氏度可以自动提示，免去人工测温的劳动力投入。

在北大，吴定锋的本职工作是一名体育教师，研究方向为体育舞蹈。在他看来，这门课不仅是一种体育锻炼，更是锻炼、协作、娱乐和社交的综合活动，他希望学生通过学习，不仅肢体更协调，还能变得自信、乐观向上。

因此他总是思考各种方法激发学生的热情，引导他们去体验、去享受。在他的课堂上，学生们会轮流体验乐手、舞者和观察员的角色。他说舞蹈没有对错，乐手随着舞蹈敲打乐器也不需要技术，但这个过程大家就逐渐开始体会音乐、体会沟通，体会个性与集体，体会规范与执行，音乐与舞蹈的关系等。

吴定锋丰富的知识背景，让他在体育舞蹈的教学中也寻求以更多样的思路来组织课程学习。做技术开发和管理的工作经验，也反哺了教学工作。

在教学与信息技术的工作中，吴定锋自由切换。虽然一路走来并不容易，但他始终把目光放得长远，希望看向未来，多给学生和学校带去持续的更新和改变。

中青报·中青网记者 杨宝光

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