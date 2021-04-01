徐懿春

2020年，徐懿春在英国剑桥大学的毕业留影。

“亲爱的Rose，你已达成了所有录取条件，你的正式录取通知书将于5个工作日下达。”2019年8月10日晚上，我照常打开邮箱，终于在一堆杂乱中看到了这行字，内心一片茫然。

直到当时在电脑上敲下这行字，我的心中五味杂陈，既有困惑，也有释然。2018年底我提交了留学申请，次年1月收到了英国剑桥大学的有条件录取，直到收到那封邮件的那一刻，我才敢在心里松一口气，告诉自己这一切都是真的。

我是什么时候想要去剑桥大学的呢？也许从我选择英语专业的那一刻起，留学的种子就种在了心里。读大四时，我面临着保研还是出国的抉择，因为一些执拗的叛逆和隐秘的胆怯，我选择了一条更好走的路，保研进了北京外国语大学。在我读研一时，有一阵情绪激烈，觉得势必要离开学校，出国留学去。结果又是雷声大雨点小，最终在现实面前妥协，安安稳稳上课、毕业、找工作。

在这期间，十分感谢母校的平台，让我2015年暑假有机会参加了在剑桥大学举办的夏令营，或许是夏天的康河太美，或许是口语老师电话里张口宛如播音员一般的声音，或许是写作课老师身兼阿拉伯语教学以及心理咨询师的跨学科多语种的能力让我深深折服，短短1周时间，足以在我的心里掀起一片波澜。

后来，我又去欧洲交流学习了小半年，所有走过的路、看过的风景和见过的人都成了自己不可多得的宝贵财富。剑桥大学就这样藏进了我心中的某个角落，偶尔回忆起来，仿佛还能闻到一阵混合着青草和雨水的夏天的味道。

剑桥大学，于我而言，是一种情结。

情结这件事，大约是很玄的。对我来说，高等学府学术殿堂的神圣是用来治愈童年的。我从小自诩好学生，中考、高考却都不尽如人意，这实在让我难以接受。在北京求学、工作期间，我真真切切结识了不少拥有真才实学的朋友，也遇到过个别顶着名校光环实则能力不足的人。可是我依然发现，你所在的平台和圈子，确实会影响你的视野和价值取向、人生追求。

然而去践行情结这件事，多半也是需要契机的。工作近三年，我深深陷入了自己的舒适区，同事们都很照顾我，工作没有绩效指标，也没有人事纷争，办公环境体面且高大上，一切可以说是岁月静好了。但在事务性的琐碎中，藏在心中的留学种子又开始萌芽。从2018年的夏天开始，我开始思考一些可能性，先考了雅思。到了2018年下半年，我跟好闺蜜成了好室友，也见证了她的人生转变和求学之路，于是我便想着，要不然就试试吧。就这样，2018年7月我考了雅思，真正的申请启动工作从2018年12月初开始，搞定了个人陈述、推荐信和一切准备，赶在截止日期之前递出了留学申请 。

但是之后，我便开启了痛苦和纠结的雅思之路。几乎次次雅思成绩考8分的我，却被雅思写作扼住了命运的咽喉，直到心中已经接近放弃，才峰回路转、柳暗花明。

不说别的，就这一次申请的经历，竟让我领会了一丝不以物喜、不以己悲的境界。生活这条充满波折的河流，让你时而狂喜、时而失落、时而恐惧、时而怀疑自己，最终带你看清自己的心。这一段曲折的时光更让我深深感恩一直帮助、陪伴和鼓励我的良师益友，你们让我看到自己是多么的幸福和富有。

求学生活就要这样急切地拉开序幕了。早早过了收到录取通知的兴奋，随之而来的是害怕和担忧。2019年，我27岁了，没有爱情，没有事业，带着仍然莽撞的心横冲直撞、四处漂泊，追寻着不可多得的人生经历，背后是父母无私的付出。海外学历早已失去了它的光环，市场竞争力和能力才是人生制胜的法宝。我害怕爸爸妈妈的心血得不到回报，我害怕看过了更大的世界，生活依然不会变得更好，我害怕自己追寻的所谓情结被现实扯得七零八碎。

可是，这是我的梦想啊！我们难道不应该去捍卫自己的梦想么？正如看过的一篇文章，这一生倏忽即逝，本应按最合自己心意的方式度过。过去的那么多年，我随着大流走在千军万马的大道上，也逐渐知道，自己不过是芸芸众生中平凡不过的普通人，来自一个普通的家庭，过着普通的日子。放眼历史和宇宙，我的存在甚至渺小到不可计数。可是对于我的生命而言，所有经历的一切又都是那么独一无二，更显得那般弥足珍贵。在认识自我的道路上，每个人的存在便足以令人欣喜，而每一次的发现自我都更加让人感动、感恩。

我也明白，实现梦想后依然要回归现实，会为毕业论文和找工作而头疼奔波，也许还会暗自问自己，为什么要瞎折腾。然而有些事，此刻不做，也许以后便再也没有勇气去开启了。

我偷了1年的时光，去开启生活的可能性。我攒足了勇气，准备好独自出发。这一次，我的身边没有父母陪伴，没有友人同行。我将面对的不仅仅是混着阳光和青草的夏天的味道，还有冷冽和漫长无边孤寂的冬夜，以及无数可能的困难。这一次，我少了青春年少的懵懂无知，更加知道自己想要什么样的生活，并努力去靠近它。

用我的朋友常常鼓励我的话一同鼓励大家，虽有鸡汤之嫌却是功效甚佳：“不要害怕，你真的很棒。”

27岁，去剑桥吧。

(责编：郝孟佳、熊旭)