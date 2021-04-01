本报记者 赵晓霞

文化适应是留学必须要面对的挑战

坚持梦想，也要考量现实

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，留学生成了受影响最大的学生群体，也影响到了计划出国留学的中国学子的选择。

进入2021年，情况是否有所变化？留学市场是否有望复苏？日前，启德教育在北京发布《2021中国留学白皮书》（下称《白皮书》）。数据显示，中国香港、日本、英国三地颇受留学生青睐，其中，英国连续第三年超越美国，成为中国留学生的首选。同时，不少国家和地区启动新冠疫苗接种，也让不少中国学子开始重新规划自己的留学之路。

英国成为中国留学生首选

就读于北京一所高中、正读高二的林笑（化名）从2021年春节开始，又开始投入到雅思考试的准备中。她从初中开始便计划出国读商科，没想到2020年一场突如其来的疫情打破了所有的计划。

“当时，父母不同意我继续申请出国留学，原因有两个，一是疫情之下，考虑留学安全问题；一是即使申请成功，也是上网课，留学的效果会大打折扣。我自己也有些摇摆，最终决定先看看再说，反正离高中毕业还有一段时间。”直到今年春节，看到各国有关新冠疫苗的消息，林笑决定再次启动留学计划。

林笑的留学计划申请院校里，增加了牛津大学、伦敦政治经济学院的申请。“以前觉得这两所学校的申请难度很大，有点不敢尝试。今年有一些学长申请到的学校比预想中的要好，我也想试试。”

《白皮书》数据显示，英国已经连续第三年超越美国，成为中国留学生的首选。

值得关注的是，意向求学中国香港、日本的学生相比2020年分别增长了6.86%、4.26%。

谷彤（化名）目前正在为赴日本留学做准备。“之所以选择留学日本，刚开始时是因为比较喜欢日本的文化氛围、日本动漫、日本的明星偶像，也很喜欢吃日料，那些颇有创意的文创产品也很让我心动，后来两相对比在国内考研和赴日本留学，我还是决定选择后者。”

疫情对谷彤有一些影响，比如日语考试取消、申请进度受到影响。“只能提前做一些准备，比如学习英语。”谷彤说。

海外留学语言考试该咋选

《白皮书》数据显示，2021年入学季，雅思是留学生提交申请时使用最多的语言成绩，本科与硕士占比分别是56.9%与76.2%；托福考试成绩目前在中国学生留学申请时的使用占比略低于雅思考试，本科与硕士占比分别是34.8%与17.7%；各大留学目的地中，美国、日本SGU的院校申请以提交托福考试成绩为主。

2020年，受疫情影响，托福、雅思线下考试纷纷取消，多所海外高校开始接受“多邻国英语测试” （Duolingo English Test）成绩作为提交的语言成绩。启德留学客户服务数据显示，2021年入学季，选择“多邻国英语测试”的本科与硕士占比分别是6.1%与4.1%；申请加拿大、美国等国的部分留学生选择了“多邻国英语测试”。

针对考生关于国内外院校是否将在疫情后继续接受多邻国英语测试成绩的疑惑，多邻国官方曾表示，在疫情结束后大部分院校仍将继续认可多邻国英语测试成绩，仅有少数院校目前状态为“暂时接受”。考生可在多邻国英语测试官网根据意向申请的国家、学位类型进行搜索，查看目标院校对于语言成绩要求和认可状态的说明。

据相关专家介绍，疫情期间美国多数院校调整了录取标准，即采用考试可选政策（Test Optional政策），不强制要求提交标化考试成绩。2021-2022申请季中，不少美国排名靠前的综合大学实行Test Optional政策，美国排名靠前的文理学院中，这一占比也不低。

启德教育相关专家告诉记者：“根据我们的客户服务数据，提交美国大学预修课程（AP）成绩的学生的录取成功率占比为20%，未提交的录取成功率为18%；提交美国高中毕业生学术能力水平考试（SAT）成绩的录取成功率为26%，未提交SAT/ACT的录取成功率为17%。可见，做好充足准备、申请材料全面的学生仍在竞争中占据优势。”

文化适应也是考量因素

对中国留学生来说，一旦开启境外求学之路，文化适应都是必须面对的挑战。受新冠肺炎疫情和复杂国际局势的影响，文化适应也是中国学子是否出国留学的重要考量因素。

启德教育与北京师范大学教育学部对正在海外读高中的青少年留学生进行的调查显示，中国青少年留学生的社会文化适应得分平均数为3.83±0.65，社会文化适应整体情况较好。

相关专家建议，尽管双方身处两地，家长对子女的及时关注和支持还是非常重要，将帮助学生拥有更多力量与信心，去应对社会文化适应中的挑战。

另据《白皮书》数据显示，对于出国读本科及硕士的中国学子来说，找到理想工作的忧虑依然是留学生毕业后最为担心的问题，比2020年上升4.3%。

就此，启德相关专家建议：申请美国留学的学生在保持优秀的在校成绩同时，如将更多精力放在包括科研、职场、先修课程等软性背景的积累上，将更具独特性和竞争力。

英国PSW工作签证将于2021年7月1日起开始接受申请，向在英国成功完成大学本科以上学历的国际学生开放申请。英国很多大学对于学生的要求不限于学术成绩，申请英国名校的学生也需提前进行留学时间、学业、语言与背景提升的多重规划。

带薪实习项目（Co-op）课程一直是加拿大院校的特色与优势，实习表现卓越将获得全职工作的机会，因此带有Co-op方向的专业，申请难度会高于普通方向的专业，建议提前至少1年以上时间进行留学规划。

(责编：郝孟佳、熊旭)