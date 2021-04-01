原标题：岳阳：打造青年身边可以沉醉的“家园”

一份甜美可口的奶茶，在寒意浓浓的时节里，让湖南省岳阳市公交公司的小陈倍感温暖。白天黑夜紧握冰冷的方向盘的他们，整天穿梭于城市的车水马龙中，很少有品味一杯奶茶的闲暇。

这并非他的专享——一共1600多杯精心制作的奶茶，从岳阳“青年之家”旗舰店的员工手中送到每一位公交司机手中，伴随的还有热情的笑脸和问候。

黏住青年的“专业化”

当地公交公司的1600多名司机，大部分是青年。多数职工每天辛苦忙碌，与家人团聚的时间很少，内心焦虑感强。

与“青年之家”的多次互动，让公交公司的负责人看到，可以通过专业社会组织来解决青年职工的职业压力和亲情诉求，也增强企业的凝聚力。

一份合作方案上载明：岳阳市公交公司的职工可以在周末或者闲暇时间参与岳阳“青年之家”旗舰店、书门非营利活动中心的多项专题活动。音乐沙龙、分享交流，能加深岳阳公交驾驶员之间的情感链接；心理减压、亲密关系、才艺技能等主题讲座，可以丰富他们的业余生活；而父母成长课堂、熊孩子故事绘、亲子手工体验课和巴陵少年研习所等，让紧张忙碌的驾驶员家庭亲情纽带更紧密。还有诸如生活美学课堂以及美食制作课堂、阅读分享等，这些让公交公司管理层颇为满意，他们决定为职工购买一整年的服务项目。

感兴趣的不止岳阳公交公司，当地烟草局的青年工作委员会，也关注到了团岳阳市委打造的青年之家丰富多彩的项目对青年的吸引力。

青年员工的心理问题、情感交友、主题活动的设计安排，都是烟草局青工委的工作重点，他们愿意借助“青年之家”已有的项目，让局里的青年工作活跃起来。而岳阳楼区文化局、岳阳市第一人民医院、国家电网岳阳公司等单位，也都将活动的组织承办委托于团市委的“青年之家”。

3月4日下午，记者在岳阳“青年之家”王家河店看到，几十位岳阳化工企业的青年欢声笑语，正在里面参加插花培训，以在即将到来的妇女节上奉献精彩的表演。坐落在城中王家河风光带的店中，上千平方米的室内装潢雅致，分设岳阳心发现娴子视频直播、传承岳阳文化的巴陵文创、爱己及人的幸福社会工作服务中心等，引人驻足。里面的咖啡、净水，免费供应入店游玩观赏的青年，即便是顺路而过的外卖小哥，也能享有这一青年专有“福利”。

创造力才是灵魂

吸引青年的是入驻“青年之家”的各种社会组织，在团岳阳市委工作人员的眼里，他们丰富而多彩的活动，是青年喜爱的原因。

在王家河的“青年之家”，运营团队共有成员30余人。平台以青年文创为主体，融合书吧、手工作坊、城市直播间、文创工作室、12355服务台、河小青志愿服务总站等多个线下实体，为青年提供免费的阅读聊天、短歇小憩、充电加油的生活空间，同时承载网络公益直播、就业指导培训、创业项目孵化、青年交友、心理咨询、法律援助等全方位的服务功能，

其中的文创中心百分之六十员工是 95后。去年疫情刚刚平复，负责人陈辰与“青年之家”其他组织，举办了“金彩青春市集——后浪原创音乐节”活动，分为“爱在后备箱”18台义卖车主组成的公益市集、“金彩青春市集”32个青年创业摊主组成的潮玩市集、“青年助农”岳阳心发现现场直播三个部分，用全新的方式表达岳阳青年的生活态度；其间还举办了千校万岗招聘会，30个招聘单位前来为疫情期间失业的青年提供再就业机会。

连续3天的音乐节现场，1.5万人到场，27万人观看了直播，总售卖成交近 5000单。

在王家河店，岳阳心发现娴子视频直播积聚了很高的人气。面向当地的扶农直播、助学帮扶做得有声有色。团队负责人娴子告诉记者，仅农产品带货一块，今年已有数十万元的业绩。

对于发掘城市的文化底蕴，文静的新媒体创业者娴子有着近乎疯狂的执念。

她带着一帮90后、95后满岳阳跑，用镜头展现并记录这座城市。春赴麻布山采风，夏去君山赏荷，记录快被人遗忘的岳阳老街和鱼巷子里忙碌买鱼卖鱼的岳阳人。

她们制作岳阳传统美食微纪录片《拾味岳阳》，将当地的平江酱干、华容团子、长乐甜酒、张谷英油豆腐“一网打尽”。每期5分钟，讲述岳阳手艺人的故事，把家乡的美景、美食介绍给青年朋友，聚集了数万粉丝，并获得了2019年湖南省青媒奖、湖南十佳青少年喜爱大众媒体奖。

2020年年初疫情来袭，在团岳阳市委的指导下，3月份，她们参与开展了6场“岳阳青年公e直播间”“复工我有young·补过春节”的系列主题直播活动，助力企业复工复产，扶持青年商家50个，累计人气6万+，累计曝光量20万+。

被延展的手臂

团岳阳市委书记李乐介绍，“青年之家”是共青团联系服务青年的“门店”。当地这些由共青团运行管理的公益性服务场所散落在青年聚集的社区、咖啡馆、学校周边。自2012年12月开始建设至今，岳阳“青年之家”已经形成了市县两级、兼容自营、加盟、共建多种模式的框架体系。岳阳市内有自营店4家，加盟店4家，共建店2家，辐射城区30万青少年。更为重要的是，各个“青年之家”搭建的工作平台，具有了“中央厨房”的功能，轻松应对各类不同的工作形态和任务要求，将团员青年的热情汇聚。

“团员青年缺少互动交流的阵地，团组织却面临钱少事多、不够专业的困难。一个主题活动，各个基层单元的方案参差不齐，费时费力执行效果却不尽如人意。”曾有过乡镇、县级团委工作经历的李乐，深感基层工作的痛点：以岳阳市为例，引领143.7万团员青年是工作的核心，但如果只把每年百万元的经费按常例投入到一些大型活动，虽有场面热闹参与者众的一时效果，可从时间精力来看，却无法长期维持，无法保有对青年的渗透和吸引。

他觉得，现存的困难是，除了缺乏能辐射到周边社区的阵地外，没有具有吸引力的团队才是难以吸引青年的关键。

岳阳“青年之家”旗舰店“掌门人”子墨团队是团干部们在一次偶然巧遇中结识的——他们看到在湖南理工学院的周边音乐角内，上百名音乐迷沉醉其中，流连忘返。创办过书屋、创业咖的子墨和她的搭档有着阅读、音乐、游学等多个大群，有数千青年在群，交游早已超过岳阳城域。团市委副书记赵婷多次和该团队交流、协商，吸引其入驻岳阳“青年之家”旗舰店。如今，团队开办的书吧、音乐角、成长课堂、创业咖、少年研习所成为青年喜爱之地。

还有从事心理辅导、法治教育、文化创业等领域服务的团队不断涌入和加盟，让团组织在自己的阵地上凝聚了大批青年工作骨干力量，有了较为强大的策划组织协调能力。

“现在团市委可以自豪地说，各种青年喜爱的活动，主题宣教、志愿服务等，都能迅速派出自己的队伍，拿出最有效能的方案供各个单位选择和执行。而且精力和经济花费都是最少。”李乐说，现在的工作模式非常清晰：中央厨房主要做活动的产品开发、定制菜单。菜单里面又分为标准餐、自选餐，可以成品配送“打包外卖”，县市区也参照岳阳市的这种模式进行复制。一年下来就几十万元开销，也可以做成很多事。

2020年的“六一”节，听说岳阳平江县龙门镇乡下的孩子们期望有台热闹晚会，岳阳市“青年之家”派出了专业的队伍，给他们带来了超级欢乐的一天。团县委负责搭架铺台，整个晚会的节目编排、舞美、视频拍摄等都是市里的团队全流程实施。

疫情期间，岳阳临湘市的创业团队得到了市“青年之家”的支持。“帮他们拍摄，写文案，然后发布到平台上宣传，给他们开直播，还线下磋商如何渡过难关。”赵婷介绍，类似的输出成为惯例，团的基层组织也在磨合中不断提升了组织动员能力。

岳阳市一位团干部颇为感慨：去年当地组织了5台文艺演出活动，开支30万元。全程是“青年之家”开方案出设计、自己搭台、全程录像，活动效果火爆，但花费只有文化演出和摄制单位的三分之一。

他的体会是，节约还是次要的，团组织收获的是，通过一个“青年之家”，养活了一批团队，他们又可以参与到共青团体系中来，这实现了团组织的“手臂延展”。

做青年组织的“服务员”

“青年之家”的蓬勃兴起，最直接的成效是让团组织的精力得到解放，团市委机关13个专职干部得以有更多的时间去交流、调研，设计主题活动，而执行，也不需要以层层开会的方式推进，大多交与自己扶植的专业化队伍。

两者的结合，其中也有不少碰撞、磨合。

岳阳“青年之家”的构架，是由团市委与地方政府机关、企事业单位联系场地，交付租金，再交由投资方或青年组织来装修设计，从而带入更多的社会组织进驻。

以自营的王家河“青年之家”店为例，团岳阳市委与岳阳市城投公司签订了数年租赁协议，每年团市委负责支付10多万元租金，而这上千平方米的场所另由一企业投入上百万元进行装潢后，岳阳心发现娴子团队等多家社会组织随后入场开工。所有“青年之家”的业态由团市委把控。

团岳阳市委一班人对此有着共识：建“青年之家”综合服务平台，目的是方便青年“找得到”团组织，长久地参与团的活动，在享受贴心的服务后逐渐被吸引。因而团组织要做“青年之家”中青年组织的后盾和服务员，而不是做高高在上的指挥者。另外，团市委会积极向政府机关、企事业单位推荐、“引流”，把成熟的社会组织的功能与相关单位需要结合起来，让这些组织逐渐实现自我造血和发展。

这一初衷逐渐得以实现。

今年年初，几个岳阳青年自编自唱的一首《我们的青春 我们的家》MV让王家河畔的岳阳青年之家文创中心在圈内火红一时，随后就有集团负责人的电话打到团市委询问学习与合作事宜。东风湖的一次环湖赛跑成功举办后，城投集团找来，意欲把东风湖片区的公园运营交给团组织管理。

品牌的打响让更多的青年和社会单位在参与、合作中逐步被认可接受。目前，岳阳移动公司及一些市直单位都纷纷前来接触，商谈合作。

据悉，岳阳全域已建成195所“青年之家”，几十个社会组织、数百场活动、服务，紧紧吸引全市9个区县143.7万团员青年。“城区没有大型的青少年活动中心，但散作满天星的‘家’，却能更轻松地走入普通青年之间。”李乐对此很自豪。（中青报·中青网记者 洪克非）

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