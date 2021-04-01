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凝聚校友资源 助力智资兴渝

2021年04月01日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：凝聚校友资源 助力智资兴渝

　　科技日报讯 3月26日，重庆市高校校友工作联席会在重庆邮电大学召开，重庆22所高校聚集一堂发起“凝聚校友力量，助推智资兴渝”倡议，通过校友资源纽带，助力地方经济社会高质量发展。

　　“校友是学校宝贵的财富，也是学校发展最可信赖和依靠的重要力量之一。”重庆邮电大学副校长许光洪介绍，重庆邮电大学广大校友活跃在数字经济发展主战场，在科技创新、实业发展、创新创业等领域，为行业、地方经济社会高质量发展作出了重要贡献。如成渝双城经济圈建设以来，重庆邮电大学积极开展校友引资引智，服务成渝双城经济圈发展战略。2020年已实现30亿元校友项目落地成都投产，当前也正在稳步推进深圳某校友企业30亿元的投资项目落地重庆的相关工作。今年将筹建5个学院校友会和“校友物联网创新联盟”行业校友会，继续夯实“地方—学院—行业”三位一体联络服务格局和校院两级校友工作机制。

　　记者从会上获悉，针对联系维护校友工作的新目标，重庆大学将组织实施“校友重聚工程”，重点是完善校友数据库，重庆大学将与北京青铜鼎软件科技开发有限公司合作，启用全新的智慧校友信息管理服务系统。西南大学将在今年实行31个省市校友会全覆盖的方案，收集整理各种来源的校友数据，分段开发系统，及时更新维护校友工作平台。同时，西南政法大学、重庆理工大学等高校也在开展建设校友信息数据库、设计校友文创产品等工作。

　　会上，22所高校发布《重庆市高校校友工作联盟关于“凝聚校友力量，助推智资兴渝”的倡议》，各高校将从桥梁纽带作用发挥的角度，协同做好校友引资引智，服务政产学研合作，不断提高服务校友发展实效，提升校友服务地方经济社会发展的贡献度。（实习生韩文媚 记者雍黎）

(责编：温璐、熊旭)

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