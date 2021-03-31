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2012年以来我国有514.05万贫困学生接受高等教育

2021年03月31日22:40 | 来源：新华网
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新华社北京3月31日电（记者余俊杰）记者31日从教育部获悉，2012年以来，我国累计有514.05万建档立卡贫困学生接受高等教育，数以百万计的贫困家庭有了第一代大学生，高等教育向贫困生倾斜促进了社会的向上流动。

以“教育：消除贫困的重要途径”为主题的教育扶贫国际研讨会31日以线上线下相结合方式召开，探讨教育与减贫的关系，分享我国教育扶贫的成功实践与经验做法。

教育部副部长田学军在致辞中说，普及有质量的教育是消除贫困的关键基础。我国实施精准扶贫方略，走出一条中国特色减贫道路，重要内容之一就是将教育作为阻断贫困代际传递、实现脱贫致富的根本之策。

田学军表示，我国实施教育精准帮扶，大力支持贫困地区教育发展，构建完善的家庭经济困难学生资助政策体系，大力发展职业教育和成人教育，广泛动员高等学校和职业院校实施产业扶贫，帮助众多贫困乡村走上致富道路，提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

与会国际专家普遍认为，中国为世界减贫事业作出了巨大贡献，也为发展中国家实现联合国2030年可持续发展目标提供了有益借鉴。希望中国对教育扶贫的经验做法进行系统总结，与各国开展更多交流合作，共同探索减贫与教育互利发展之道，携手推进实现联合国2030年可持续发展目标。

研讨会上发布的《面向2030·中国教育扶贫的实践》显示，2020年，我国贫困县九年义务教育巩固率达到94.8%，较2015年提高近5个百分点，接近全国平均水平。截至2020年底，义务教育阶段1.45亿学生中，辍学学生由台账建立之初的60多万人降至682人，其中20多万贫困建档立卡辍学学生实现动态清零。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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