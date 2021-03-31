人民网北京3月31日电 今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍深入贯彻“十四五”规划，加快建设高质量教育体系有关情况。

教育部副部长宋德民在会上介绍，党的十八大以来特别是“十三五”以来，我国教育事业取得新的显著成就，教育公平和质量较大提升，教育面貌正发生格局性变化。党的十九届五中全会提出，“十四五”时期要建设高质量教育体系，“十四五”规划《纲要》对建设高质量教育体系作出了全面部署。教育部全面贯彻落实中央《建议》精神和《纲要》部署，坚持以建设高质量教育体系为统领，谋划和推动“十四五”时期教育发展。

第一，以立德树人为根本任务。提出“一二三五”的基本构想，即在落实立德树人根本任务过程中，坚持“一个标准”，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准；构建“两个体系”，一是大中小一体化的思政工作体系，二是学校家庭社会协同育人体系；深化“三全育人”，深化全员全过程全方位育人；落实德智体美劳“五育并举”，下大力气培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力，促进学生综合素质全面提升。

第二，以推动高质量发展为主题。一是构建优质均衡的基本公共教育服务体系，推动从学前到高中阶段教育质量整体提升，坚持教育公益性原则，大力推进基本公共教育均等化。二是构建支撑技能社会建设的职业技术教育体系，大力推进产教融合、校企合作，普遍实行“1+X”证书制度，加强“双师型”教师培养。三是构建开放多元的高等教育体系，优化结构、强化内涵，不断提高高等教育普及化发展水平。四是完善服务全民终身学习的教育体系，多渠道扩大终身教育资源。

第三，以深化供给侧结构性改革为主线。重点提升四方面教育供给水平。一是提升人才供给水平，优化高等教育学科专业结构，深化人才培养模式改革，加快重点领域急需紧缺人才培养。深化职业教育产教融合、校企合作，大力培养技术技能人才。二是提升高校科技创新水平，构建高校科技创新体系，全面提升高校原始创新能力，推动产学研用深度融合。三是提升服务区域发展能力水平，实施乡村教育振兴计划，完善区域教育发展体制机制，进一步缩小城乡、区域教育差距。四是提升教育对外开放水平，优化教育对外开放全球布局，深化中外人文交流，深入参与全球教育治理。

第四，以改革创新为根本动力。聚焦重点领域、关键环节，大力推进有重点的改革创新。一是以构建中国特色世界水平的教育评价体系为牵引，带动政府治理、学校办学、考试招生、人才培养等领域改革取得实质性进展。二是全面深化新时代教师队伍建设改革，全面完善师德师风建设、教师管理和发展的政策体系。三是推动信息化时代教育创新，实施教育新基建工程，大力开发优质数字教育资源。四是改革完善教育经费使用管理制度，完善教育投入保障机制，优化教育投入结构。五是全面加强党对教育工作的领导。

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