人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

首都师生“学唱讲做”深化党史学习教育

2021年03月31日08:40 | 来源：光明日报
小字号
原标题：首都师生“学唱讲做”深化党史学习教育

　　在语文、政治、历史等课程教学中融入党史教育；将学习党史变成每名学生的“必修课”；走基层，体验式采访一线优秀党员；服务保障2022年北京冬奥会冬残奥会……

　　3月29日，北京市教育系统召开“永远跟党走”主题教育活动动员推进大会，全面推进覆盖首都全体师生、贯穿全年的主题教育，部署党史学习教育的“大思政课”。北京市委要求各学校要聚焦育人效果，把党史学习教育与立德树人工作高度统一起来，筑牢师生“永远跟党走”的信仰信念，引导师生以最饱满的精神状态，投身全面建设社会主义现代化国家的新征程。

　　“穿越时空的对话”——写给革命先烈的一封信征集活动、“唱支歌儿给党听”百万师生网络歌咏比赛活动在此间同步启动。北京市各级各类学校将把参观“不忘初心、牢记使命”大型主题展览作为全体学生的一堂“必修课”，组织学生走进展览馆参观学习，以“写给革命先烈的一封信”形式，缅怀革命先烈光辉事迹。学生们写给革命先烈的优秀信件将结集成册、录制有声读物、开展主题诵读等多种形式进行线上线下宣传推广。同时，引导首都广大师生在传唱经典歌曲中学习党史，抒发对党的热爱之情。

　　今年，北京市将以“学”“唱”“讲”“做”四个版块、贯穿全年的17项活动，号召首都师生“学起来”“唱起来”“讲起来”“做起来”，传承红色基因、赓续红色血脉，矢志不渝听党话、跟党走，

　　“五四”前夕，北京市还将组织青年学生诵读红色诗歌，诵读红色家书。“青春为党和人民绽放”首都高校精品剧目展播等活动也将陆续开展，各高校创作的精彩剧目将集中在线上线下展播。

　　学校小课堂和社会大课堂齐发力。今年，多支首都大学生采访队伍将走出校园，进行体验式采访报道，近距离感受当代优秀共产党员的风采，感悟伟大的脱贫攻坚精神。

　　北京市各中小学还将安排“跟名师大家学党史、听身边党员讲党史”等学校小课堂系列活动，同时与社会联动，支持鼓励学生参与“服务保障庆祝建党100周年重大活动”和“北京冬奥会、冬残奥会志愿服务”等社会大课堂。

　　 （本报记者 董城 本报通讯员 赵伊纯）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部