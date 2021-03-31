原标题：首都师生“学唱讲做”深化党史学习教育

在语文、政治、历史等课程教学中融入党史教育；将学习党史变成每名学生的“必修课”；走基层，体验式采访一线优秀党员；服务保障2022年北京冬奥会冬残奥会……

3月29日，北京市教育系统召开“永远跟党走”主题教育活动动员推进大会，全面推进覆盖首都全体师生、贯穿全年的主题教育，部署党史学习教育的“大思政课”。北京市委要求各学校要聚焦育人效果，把党史学习教育与立德树人工作高度统一起来，筑牢师生“永远跟党走”的信仰信念，引导师生以最饱满的精神状态，投身全面建设社会主义现代化国家的新征程。

“穿越时空的对话”——写给革命先烈的一封信征集活动、“唱支歌儿给党听”百万师生网络歌咏比赛活动在此间同步启动。北京市各级各类学校将把参观“不忘初心、牢记使命”大型主题展览作为全体学生的一堂“必修课”，组织学生走进展览馆参观学习，以“写给革命先烈的一封信”形式，缅怀革命先烈光辉事迹。学生们写给革命先烈的优秀信件将结集成册、录制有声读物、开展主题诵读等多种形式进行线上线下宣传推广。同时，引导首都广大师生在传唱经典歌曲中学习党史，抒发对党的热爱之情。

今年，北京市将以“学”“唱”“讲”“做”四个版块、贯穿全年的17项活动，号召首都师生“学起来”“唱起来”“讲起来”“做起来”，传承红色基因、赓续红色血脉，矢志不渝听党话、跟党走，

“五四”前夕，北京市还将组织青年学生诵读红色诗歌，诵读红色家书。“青春为党和人民绽放”首都高校精品剧目展播等活动也将陆续开展，各高校创作的精彩剧目将集中在线上线下展播。

学校小课堂和社会大课堂齐发力。今年，多支首都大学生采访队伍将走出校园，进行体验式采访报道，近距离感受当代优秀共产党员的风采，感悟伟大的脱贫攻坚精神。

北京市各中小学还将安排“跟名师大家学党史、听身边党员讲党史”等学校小课堂系列活动，同时与社会联动，支持鼓励学生参与“服务保障庆祝建党100周年重大活动”和“北京冬奥会、冬残奥会志愿服务”等社会大课堂。

（本报记者 董城 本报通讯员 赵伊纯）

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