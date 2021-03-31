原标题：在孩子心里种下非遗的种子

3月16日下午4时许，在海南省五指山市第一小学的非遗培训基地，4年级7班的44名小学生正席地而坐织造黎锦。经过半年多的学习，学生们已经掌握最基本的织锦技能，每个人手中都有一段或长或短的黎锦。他们有的还在织最简单的平纹，有的已经可以制作简单的图案了。

刘兰香、黄翠花、黄忠英等7位黎锦技艺的代表性传承人正在手把手教学，她们在学生身边，看着学生穿线、拉线，不时给予指导、给予提示。

曾经，受时尚服装的影响，作为海南最典型的非遗项目之一的黎锦，在当地年轻人心中渐行渐远。但近年来，随着党和政府对非遗保护工作越来越重视，当地也对黎锦技艺进校园作出一系列安排部署，情况已发生明显改变。

在最初推进黎锦技艺进校园时，有的学校并不理解。五指山市文化馆馆长张欣欣带着同事跑了很多学校。后来，他们终于谈妥了两所学校——五指山市第一小学和五指山南圣中心小学。2018年前后，这两所学校相继被教育部评为全国中小学中华优秀文化艺术传承学校。曾经对非遗进校园不太理解的学校开始争相求合作，张欣欣接到越来越多学校打来的电话：“文化馆还有没有什么非遗项目想进校园的？可以考虑我们学校。”目前，海南省已在9个黎族市县的62所中小学开展了黎锦技艺进校园实践课，4所大中专院校开展传承人群研修研习培训，2万多名学生参与学习。

进校园给学生授课的，必须是经文化主管部门认定的代表性传承人，文化主管部门与其合编教材，并为其支付授课费用。代表性传承人的认定有确定的标准，技能水平和思想品德都要经得起检验。政府为代表性传承人提供必要的传习场所和经费支持，代表性传承人履行培养后继人才的义务。许多代表性传承人几乎天天有课上，今天在这个小学，明天去那个中学，周末还要进乡镇、进社区做培训，靠这门手艺过上了充实快乐的生活。

在二十世纪八九十年代的海南，黎族同胞的婚礼已开始穿婚纱和西装，而到了非遗保护被格外重视的现在，他们的婚礼不约而同地找回了过去穿黎锦、吃长桌宴的习俗，参加婚礼的亲朋好友也会身着黎锦，盛装出席。

张欣欣告诉记者：“非遗保护工作其意义很重要的一点就是让老百姓知道，手里的黎锦是价值很高的工艺品，自己会的技能是了不起的技能。过去，唱歌、跳舞、织锦、制陶，都是再平常不过的事情。但现在他们明白了，这就是文化，是文明的果实。”

下课后，活泼的小学生们即兴表演起了吹鼻箫、打牛铃鼓等。无论是黎族、苗族学生，还是汉族学生，他们都已经深深爱上了这些有趣的艺术表现形式。许多家长得知自己的孩子重新拾起了那些宝贵的传统技艺，都十分欣慰。

五指山市第一小学副校长陈文说：“现在，这么多孩子心中已埋下了非遗的种子，待他们长大，这些种子慢慢地发芽、开花、结果，非遗保护和传承就更有希望，更有力量。那些长大后没有直接为非遗保护工作服务的学生，也会记得这些技艺，文化艺术的养分会一直滋养着他们的人生。”

（本报记者 陈怡 王晓樱）

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