原标题：安徽师大请师生吃全鱼宴

连日来，安徽师范大学的食堂推出红烧鱼块、酸菜鱼、糖醋鱼、剁椒鱼头等生态鱼宴。饭点一到，学生就在食堂窗口前排起长队，等着品尝。

这些食材都是从校内花津河打捞的野生鱼，有鳊鱼、草鱼、鲢鱼等，总量达1.1万多斤。食堂将鱼制作成美食回馈广大师生，每份只收取1到3元不等的加工费。

“学校请我们雇渔民打捞队，全程直播打捞。打捞上来的鱼中，20斤以上的占一半，最重的38斤多，4斤以下的全部放回水里。最终，厨师制作了8种菜品，满足师生不同口味需求。”该校食堂餐饮公司负责人介绍。

该校2018级美术专业学生覃淑感慨，虽然请大家吃鱼只是一件小事，但是让同学们暖胃又暖心。

这不是安师大第一次请师生吃鱼。出于对校内花津河水系的整治需要，2016年，学校第一次对鱼进行集中捕捞，打捞出5000多斤，全部制作成红烧鱼块，每份只收0.9元加工费。

该校生态与环境学院温新利教授回忆，花津河在2015年之前水质很差，从远处都能看到大片水草。2015年，学校推动“美丽校园”水质治理活动。“我们发挥生态学专业的优势，借助于学校政策与资金的支持，进行病因监测，发现水中氮含量超标，污染源是周围农田生产中的污水排放，于是迅速采取措施修复。”他表示，随着水坝的建设，沉水植物、挺水植物恢复，水质明显改善。

（中青报·中青网记者王海涵 王磊 通讯员 杨穆龙）

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