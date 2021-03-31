何 娟

【人物】“燃灯校长”张桂梅

【故事】张桂梅是云南省丽江市华坪女子高级中学党支部书记、校长。她致力于教育扶贫，扎根边疆教育一线40余年，推动创建了中国第一所公办免费女子高中，2008年建校以来帮助1800多名女孩走出大山、走进大学。张桂梅身患多种疾病，但她拖着病体坚守三尺讲台，用爱心和智慧点亮万千乡村女孩的人生梦想。在不久前召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，张桂梅被授予“全国脱贫攻坚楷模”称号。

【点评】

最近，张桂梅校长频频登上“热搜”。从《感动中国》颁奖典礼上那双贴满膏药的手，到她17岁和64岁的对比照刷屏网络，人们关注她、赞颂她、心疼她，为她从青春年少到花甲之年的坚守而动容，向她“燃烧自己，烛照他人”的精神而致敬。

扶贫先扶志，扶贫必扶智。对山区贫困面貌有着切身体会的张桂梅，深深懂得，只有教育才是斩断穷根的根本途径。看到“一些女生读着读着就不见了”，她深感痛心，下决心要让每个想读书的女孩都有接受教育的机会。为此，她克服重重困难坚持筹办华坪女高，不设门槛、不收学费，只希望用知识改变贫困山区女孩的命运，通过教育阻断贫困的代际传递。没有子女，没有财产，张桂梅用全部的生命教书育人，如今她身患多种疾病，却依然不肯把时间留给自己，因为在她的价值排序里，“豁出命改变她们的命，值！”

从青春靓丽、笑靥如花，到苍老憔悴、满身伤病，张桂梅将最好的青春年华献给了山区的教育事业。从“大山的女儿”，到孩子们口中的“张妈妈”，她将全部心血倾注在孩子身上，更将自立自强的种子播撒在她们心中。在华坪女高，有这样一段震撼人心的誓词：“我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫！”正是这样的誓言，激励着许多家境贫寒的山区女孩，不认命、不服输，走出山区，看见更广阔的世界。

教育扶贫改变的是人，而且是几代人。从扎根大山的“燃灯者”张桂梅，到“一生只为一事来”的支月英，从用一根扁担挑起山乡希望的张玉滚，到多年在悬崖天梯上接送学生的李桂林、陆建芬夫妇……正是许许多多像他们一样的乡村教师，用坚韧和奉献托举起大山孩子的梦想，为一个个贫困家庭带去希望，更为打赢脱贫攻坚战贡献了力量。决心“战斗到我最后那一口气”的张桂梅宛如一座灯塔，激励着更多教育工作者在筑梦之路上坚守初心、点亮他人。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)