原标题：上海：“大思政课”为高校学生讲好党的故事

春分正是播种时节。3月21日，上海交通大学百余名本科生下地，认领责任田，开始平整土地。从播种到收获，再到品尝自己亲手制作的番茄果干和葡萄酒，这一年，他们将在田间地头的“思政课”中体会农业生产的不易，感悟党带领人民解决“三农”问题、实现脱贫攻坚的伟大成就，树立强农兴农的决心。这堂生动的劳动教育“大思政课”，是上海课程思政建设成效的生动体现。

近年来，上海在全国率先提出课程思政理念，展开各具特色的体验式教学，构建“大思政”格局。在中国共产党百年华诞之际，上海市教卫工作党委、市教委深入挖掘上海红色资源，推动党史学习教育进课程内容、进教学过程、进队伍建设，用党的百年故事，上好“大思政课”。

打磨“金课”，建好思政课主阵地

3月17日，华东师范大学举行学校思想政治理论课教师座谈会两周年研讨会。会上，华东师大党史学习教育系列课程发布，14位专家受聘“大思政课”党史学习教育专家。华东师大新青年党史宣讲团也在现场成立，首批“大思政课”现场教学点一同授牌。

华东师范大学党委书记梅兵告诉记者，作为新中国成立后中国共产党领导下组建的第一所社会主义师范大学，学校在丰富的党史、思政资源和优良教育传统基础上，正以更大的战略格局、更大的学科合力、更大的资源整合，努力探索形成百年党史“大思政课”建设的有益经验。

思政课是立德树人“关键课程”，讲好党的百年故事、发挥党史育人作用，首先要建好思政课主阵地。华东师范大学发挥学科优势，推出党史学习教育系列课程。仅近3年，学校就开设41门党史相关的课程，覆盖12703名学生；与9所中小学合作打造20个党史学习教育视频；今年还新推出一批党史学习教育微党课。

有厚度、有温度的思政课，成了学生喜爱的“金课”。上海高校“开天辟地”等品牌课程，讲述上海与中共百年的奋斗历程，引得学生“追更”。上海音乐学院汇编《初心与使命——歌声中的中国共产党》歌曲集，在歌声中回望百年奋进，寓党史于美育之中。上海外国语大学专业教师开设多语种《中外时文选读》等课程，组织学生参加“多语种青年志愿者活动”，用世界语言讲述中国故事。

“90后”对话“00后”，让老革命家成为领路人

3月12日，在上海大学的党史学习教育动员会上，年届九旬的新四军老战士、上海市新四军历史研究会名誉会长阮武昌用专题报告《亲历中华民族从站起来富起来到强起来》，将党史、革命传统、爱国主义和社会主义核心价值观教育融入了一个个生动的故事当中，让台下的青年学子听得热血沸腾。

今年2月，习近平总书记给上海市新四军历史研究会百岁老战士们回信，希望老同志们继续发光发热，结合自身革命经历多讲讲中国共产党的故事、党的光荣传统和优良作风，引导广大党员特别是青年一代不忘初心、牢记使命、坚定信仰、勇敢斗争，为新时代全面建设社会主义现代化国家而不懈奋斗。

回信不仅让“90后”老战士欢欣鼓舞，也令上海高校的教育工作者们进一步增加了使命感——要让老革命家们把薪火亲手传承给“90后”“00”后大学生。

3月2日，“我们都是收信人”上海市新四军历史研究会和复旦大学《共产党宣言》展示馆“星火”党员志愿服务队学习座谈会举行。复旦大学党委书记焦扬提出，习近平总书记的两封重要回信为两个集体赋予了新使命、新任务，今后要以回信精神为指引，紧扣时代主旋律、共同把红色基因传承好，把红色资源利用好，把红色传统发扬好。

3月23日，在上海市新四军历史研究会浙东浙南分会副会长蔡剑、上海市新四军历史研究会宣讲团团长谢鲁淮等前辈的示范宣讲下，上海理工大学“新时代 青年说”党史学习教育大学生宣讲团首次亮相。这些从全校学生中遴选出的百名宣讲团成员，将走近同龄人，从青年一代的视角出发，开启党史宣讲活动。宣讲团成员、马院2018级研究生班团支书殷洁如认为，作为新时代青年，理应传承红色基因，用过硬的本领承载远大理想。

紧扣实践，融入“社会大课堂”

3月23日，也是距离党的百年华诞倒计时100天，一堂别开生面的思政课在东华大学校史馆开讲。东华大学马克思主义学院青年思政课教师李天星化身讲解员，在复原的老校门前，为学生生动讲述党的百年奋斗历程，叙说以实业报国的红色纺织、红色东华。

党史学习不仅要学，还要学用结合、知行合一，不仅需要课堂上的知识传授，更需要社会大课堂的洗礼和考验。东华大学材料学院高分子材料专业大三学生王一鸣听完课后感慨地说：“以前我爷爷那辈人是凭布票买衣服，现在我们不仅实现了‘穿衣自由’，而且还穿得更加时尚智能。这背后离不开东华人的努力。今天能上这么一堂特别的‘大思政课’，重温党的百年奋斗历程，感悟新老东华人实业报国的赤子情怀，我觉得特别受用。”

2020年度上海市最佳体育贡献校长奖获得者、上海立信会计金融学院副校长赵荣善，带师生重温《党史中的体育红色记忆》，热情洋溢的授课感染了现场每一位听众。华东政法大学“侦查学原理”课程，讲授中国共产党领导下的侦查体制发展变迁，弘扬红色法律传统文化。上海应用技术大学“材料学概论”课程，结合党史谈成材，凝练出党史与材料学的诸多共性内涵。

为拓展“社会大课堂”，上海市教委支持高校挖掘革命遗址、档案资料、校史校训等资源，开发各具特色的课程教学配套资源。首批立项研制57个专业门类课程思政教学指南，系统挖掘梳理各学科的价值教育引导元素，将党史教育内容有机融入培养方案、教学大纲，为教师将党史教育融入课程思政提供规范指导。

开展党史学习教育要与学校思想政治教育相结合，上海市教卫工作党委书记沈炜表示，要突出上海作为中国共产党诞生地的独特地位，用活红色资源、讲活历史故事、搞活教育形式，生动鲜活开展党史学习教育，在感动感悟中传承发扬红色基因。

（本报记者 颜维琦 曹继军 任鹏）

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