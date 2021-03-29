人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

上海：“大师剧”成校园文化新风尚

2021年03月29日09:36 | 来源：光明日报
小字号
原标题：上海：“大师剧”成校园文化新风尚

　　上海交通大学“大师剧”《钱学森》剧照。资料图片

　　同济大学排演《国之英豪》，学生演员在研读剧本。资料图片

　　东华大学师生观看话剧《钱宝钧》。资料图片

　　【新阶段新理念新征程·推进社会主义文化强国建设】

　　“我觉得自己像一只大雁：在寒风萧瑟万木凋零的严冬，不得不离开家园；如今春回大地，我要振翅飞回祖国故园，去耕耘，去奋斗。”3月14日，复旦大学校园原创“大师剧”《谢希德》连演两场，讲述中国共产党员、物理学家、新中国首位大学女校长谢希德坚守初心、矢志报国的一生。随着《致祖国》的歌声响起，复旦大学相辉堂内的掌声经久不息。

　　在上海，“大师剧”已成校园文化新风尚。各高校精心选取创校老校长、学术大师、育人楷模等名家大师的人生经历作为创作素材，推出“大师剧”。同济大学《国之英豪》、上海交通大学《钱学森》、上海外国语大学《寻找蒋椿芳》、东华大学《钱宝钧》、上海理工大学《刘湛恩》、上海海事大学《陈嘉震》、上海音乐学院《贺绿汀》、上海交通大学医学院《清贫的牡丹——王振义》……蓬勃兴起的“大师剧”，使校园文化变得具体、细致而动人。

　　2021年2月20日，习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调，要鼓励创作党史题材的文艺作品特别是影视作品，抓好青少年学习教育，让红色基因、革命薪火代代传承。

　　上海校园以“大师剧”为载体，推动学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。剧里剧外播下的种子，不仅在校园文化的土壤生长，还伸出墙外，迈入社区，走到全国各地。人们感慨，观演的是戏剧，传承的是文化，传播的是大学精神，培育的是公民道德，树立的则是文化自信和家国情怀。

　　演者观者皆受教 在学子心中播下种子

　　2012年，曾橙成为上海交通大学媒体与传播学院的一名本科生，加入学校组建不久的话剧《钱学森》剧组。

　　一身蓝色旗袍，举手投足优雅镇定，这名大一新生成为剧中钱学森夫人蒋英的首任饰演者。时光飞逝，曾橙饰演蒋英一直演到2017年。2019年，曾橙在硕士毕业时说，这部话剧点亮了自己的大学生活，“‘蒋英’陪伴我度过了在交大的宝贵时光，带给我太多体会与感悟，早已同我的生活紧密联系在一起”。

　　《钱学森》是根据新中国“两弹一星”元勋、交通大学1934届校友钱学森的传奇经历创作改编的学生原创话剧，是一部由学生演出，演给学生看的戏。自2012年9月公演至今，话剧《钱学森》逐渐成为上海交通大学的知名文化品牌。

　　上海交通大学学生处副处长、学生事务中心主任汪雨申是该剧的制作人。他说，学生剧团不同于专业剧组，每年都会面临大批学生演职员毕业，剧组人员更迭是常事。单是上海交通大学国旗护卫队的队员们就已换过8届，参演人数多达200余位，前后加入剧组灯光、音效、舞美、服化道、行政部门的工作人员也已有近300位。一批又一批的学生在离开前都会手把手将自己的“一亩三分地”交给下一位接任者。这样的传承，使剧组尽管频繁更换演职人员，但演出一直保持着高水准。这样的传承，也让这部校园“大师剧”成为一批批学子心中的珍贵园地。

　　从2014年开始，上海市教卫工作党委以文教结合项目为载体，大力推进上海高校“向大师致敬——大师系列校园剧”扶持计划。一部部“大师剧”引领师生走进名家大师的精神世界，实现艺术展演与思政工作的同频共振，年轻学子们的心灵由此被点亮。

　　演者观者皆受教。师生不只是“大师剧”的排演者、创作者、传播者，更是受众对象，在编、排、演、观的过程中，高校师生以自我教育的形式实现了“入芝兰之室久而自芳”的效果。

　　以专业提升美感 与校史教育形成精神共鸣

　　在《清贫的牡丹——王振义》等多部“大师剧”的创作过程中，师生演员搭起了“流动剧团”。虽然是“临时班子”，但他们在创作上丝毫不含糊——从剧本孵化，到表演技巧，再到灯光和舞台设计，每个细节都精心打磨。上海市教卫工作党委引导各高校在创作中以真实再现历史，以专业提升美感，以感染增强传播，打造有筋骨、有思想、有温度的精品，找准文化和教育合力育人的最佳结合点。

　　以上海理工大学首任华人校长刘湛恩为原型的“大师剧”《刘湛恩》，剧情层层回推，还原了一位学识渊博、致力革新的教育家，一名威武不屈、大义凛然的爱国烈士，一个有血有肉的丈夫、爱意浓浓的父亲。学生演员们都是零基础，要从最基本的形体、发声、表情控制、呼吸把握开始训练。排练中，需要花很多精力去揣摩和体会人物的心理活动，也由此一点一滴走进剧中人物的内心世界，与校史教育形成精神共鸣。依托“大师剧”《刘湛恩》，上海理工大学成立戏剧工作室，工作室以“戏剧+思政”的理念，定期开展大师工作坊、戏剧论坛，由专业戏剧老师指导学生分组学习表演。

　　在上海大学，以终身校长钱伟长的事迹为素材创作的话剧《钱伟长》已经举办了几次创作分享会，2021年将在舞台亮相。“排练、演出的过程也是教学过程，意义非凡。”在上海大学上海电影学院党委书记李坚看来，校园“大师剧”的创作一方面要考量长期运行和展演，因地制宜发挥“大师剧”立德树人作用，另一方面可以开发“大师剧”原创音乐和歌曲，提升传播效果。

　　“大师剧”既要注重艺术表现性，也要尊重历史史实，还要贴近当代大学生的审美趣味。为增强对“大师剧”创作的专业支撑，上海市教卫工作党委整合力量，采取“1+N”合作模式，“1”即由上海戏剧学院派出专业力量，参与相关高校的剧本创作和编排；“N”指各高校结合自身特点，培育校园戏剧新生力量，提高学生艺术鉴赏和实践水平。

　　观演即受教。“大师剧”在校园文化的土壤中播下美与善的种子，成为贯穿教育全过程的育人素材。

　　走出校园 面向社会弘扬大学文化

　　“我所探寻的，不过是教育一词而已。”2019年年底，历时8个月酝酿，由华东师范大学学生自编自导自演的校园“大师剧”《孟宪承》成功首演，“大师与师道——教育家寻访计划”也同期拉开序幕。

　　为了排演《孟宪承》，华东师范大学孟宪承书院专门成立学生话剧队，招募对话剧和表演有兴趣或特长的在校学生，并邀请学校五星级社团扬之水中文话剧社进行技术支持。从剧本创作、团队组建、演员招募到话剧排练等，均以学生为主体开展，调动学生的积极性和创造性，以学生视角展示首任校长孟宪承的风范和抱负。

　　孟宪承书院还联合闵行中学、华东师范大学第二附属初中、华东师范大学附属紫竹小学、华东师范大学闵行永德实验小学，共同发起成立校园“大师剧”大中小一体化育人协作平台，探索大中小学在校园“大师剧”育人实践中的互动和联动。

　　闵行中学是上海市首批高中戏剧特色学校，副校长林唯认为：“‘大师剧’进中学校园，可以帮助中学生思考未来发展，推动中学阶段理想信念教育。”

　　讲好大师故事不仅是高校深化校史教育、弘扬大学精神的重要举措，也是高校以文化人、以美育人，提升“四史”学习教育内涵与美育价值的重要载体。依托原创校园“大师剧”，上海高校纷纷走出去，开展公益演出，面向社会传播校园文化，宣传大学精神，培育公民道德。话剧《钱学森》入选中国科学技术协会和国家教育部等单位首批“共和国的脊梁”——科学大师名校宣传工程剧目，荣获中国校园戏剧节“优秀剧目奖”等奖项，已在北京、上海、武汉、西安、重庆、南京等地巡演15轮45场，观众累计超过6万余人次。

　　上海音乐学院发挥学科优势，拿出最强阵容，创排原创歌剧《贺绿汀》。名家名师领衔，带着150多名95后学生演员，进行历时大半年的全国巡演。从江苏盐城新四军军部旧址，到武汉“五大”会址，师生一路走、一路学、一路演，所到之处，掀起一股红色旋风。学校还在剧组建立临时党支部，探索以剧育人的党建和师生思想政治工作新模式。学生们感慨，走出校园，走上舞台，与观众交流，是真正的课堂。

　　打破围墙，资源共享，从“高雅艺术进校园”，到校园生长出的“大师剧”，上海率先探索的文教结合工作已卓见成效。在这里，文化和教育正从结合走向融合，“大师剧”风靡的背后，是充满活力的校园文化和昂扬的校园精神。

　　（本报记者 颜维琦 曹继军）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部