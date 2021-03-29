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北二外“将军思政大讲堂”开课

2021年03月29日09:28 | 来源：北京青年报
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原标题：北二外“将军思政大讲堂”开课

日前，北京第二外国语学院“将军思政大讲堂”系列讲座首场开课，北京新四军研究会原副会长、原中国人民解放军工程兵指挥学院政委刘华苏少将为师生们做了题为《为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的光荣铁军》的讲座，300余名师生现场聆听，200余人通过网络直播的方式同步在线收看。

刘华苏将军向师生们介绍了新四军成立的历史背景和发展历程。他以史料、图片和生动事例讲解了南方三年游击战的艰苦卓绝，新四军在抗日战争中的重要作用和卓越功绩，并以《新四军军歌》歌词为主线，解读、宣传了铁军精神和新四军英雄人物。

刘华苏还介绍了新时代发扬新四军光荣传统的英雄部队和英模人物，以及北京新四军研究会在传承弘扬铁军精神方面所做的努力。

韩语专业学生王浩臣表示：“刘华苏将军的讲座让大家热血沸腾，年轻人在新时代也要像当年的热血青年一样有责任、有担当，完成在实现中华民族伟大复兴的征程中的时代使命。”

欧洲学院俄语专业学生黄婕说：“百年党史中涌现出无数为革命理想、家国大义而奉献自我的革命英烈和时代楷模，他们坚不可摧的政治信仰、矢志不渝的理想信念和无私奉献的崇高品德，对于每一个正处在人生大好年华的大学生来说，都是我们筑牢信仰之基、补足精神之钙、走好新时代长征路的强大动力。”

据悉，今年3月初，北京第二外国语学院与北京新四军暨华中抗日根据地研究会举办签约揭牌仪式，双方共同签署关于“传承红色基因，弘扬红色文化”协议书，为北二外“马克思主义学院教学实践基地暨大学生思想政治教育实践基地”和“铁军精神研究教育基地”揭牌，并启动《铁军百位老战士群众工作口述史》访谈编撰工作，向中国共产党百年华诞献礼。（记者 王斌）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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