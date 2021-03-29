原标题：复旦学子“沉浸式”学党史

听行业青年讲城市发展，跟青年榜样看城市建设，聚青年学子讲百年党史，领党团骨干学基层治理……3月27日，由复旦大学团委主办的“青年体悟人民城市”系列青年党史学习教育活动启动。

“中国的天空上原本没有一架中国自己的大型客机，直到2017年5月5日，航空人用11年的付出，把这个数字变成了‘1’。”作为复旦大学青年讲师团成员，中国商飞团委委员杨帆带来微团课《从巍巍学府到未来工厂》。他说，面对国家发展战略机遇期，很多关键领域需要青年去奋斗，复旦学子理应冲锋在党和国家最需要的地方，在实现民族伟大复兴的道路上跑出新成绩，“带着家国情怀去奋斗，个人的价值也会同事业的成功一起绽放！”

包括杨帆在内，复旦大学团委聘请上海多个行业的近百名优秀青年担任复旦大学青年讲师团成员，围绕“历史场景”“改革情景”“基层实景”“奋斗前景”4个主题，走进团支部，为青年学子讲述在中国共产党领导下上海城市建设、基层治理、行业发展的鲜活案例，用青年人的语言引导青年学习以党史为重点的“四史”。团员青年以团支部为单位，前往青年讲师的工作所在地，“沉浸式”体验城市建设和社区治理一线场景，身临其境感悟时代发展及其背后的思想伟力。

据介绍，青年讲师团将围绕“中国共产党建党百年历史与新时代党的建设”“百年未有之大变局的时代之问与中国方案”等12个专题开展100门课程，并走进团支部和社区开展宣讲；相关课程将在网络平台上线。复旦大学团委还将通过集体大备课、开展迎接建党100周年学生社团音乐会、党史学习“铁人三项赛”等生动活泼的形式组织团员青年扎实开展党史学习教育。（中青报·中青网记者 魏其濛）

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