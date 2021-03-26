原标题：本市将深化基础教育综合改革

今年，本市将深化基础教育综合改革，推进教育治理体系和治理能力现代化。昨天，2021年北京市基础教育工作会召开。市委常委、市委教育工委书记夏林茂，副市长卢彦出席。

今年本市基础教育工作的重点包括抓住建党一百周年的教育契机，开展理想信念教育；将体育美育与基础教育整体改革发展结合，持续推进；建立劳动教育基地，丰富学农学工实践；制定《学前教育质量提升行动计划》和《幼儿园一日生活规范》，全面推进义务教育优质均衡发展，加强资源配置，深化集团办学和城乡学校手拉手协作，推进城乡义务教育一体化发展；深化基础教育综合改革，增加校内服务布局，制定各学段、各学科教学基本规范，提供菜单式课后服务，加大校外培训机构治理力度等。

夏林茂要求，要坚持社会主义办学方向，加强党对教育事业的全面领导；用好指挥棒，全面推进新时代教育评价的改革工作；贯通全链条，深入推进教育高质量发展；建强人才队伍，抓好支撑事业发展的教师队伍；打好组合拳，持续提升教育治理能力。在“十四五”开局的关键之年，首都基础教育要行疾步稳地实现高质量发展，努力办好人民满意的教育。（记者 李祺瑶）

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