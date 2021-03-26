本报记者 周亚军

师资相对薄弱的乡镇学校，如何在短时间内提升教学质量？一所地方师范院校，能为乡村教育做些什么？

近年来，山西忻州师范学院实行推动优质教育资源下沉，通过实行“托管”模式，帮助忻州市宁武县阳方口镇阳方口中学迅速提升了教学质量，同时，也使教学更符合乡村教育的实际需要。

5年前，胡耀文来到阳方口中学担任校长。当时，学校面临着教学质量不高、生源流失的窘境。他说，“我刚来的时候，3个年级还有69个学生，后来就剩几个人了”，每年开学前，老师们挨家挨户家访，说服家长把孩子送来读书，“嗓子都要说破了”。

2020年6月，忻州师院与宁武县签订协议，由其附属中学托管阳方口中学。忻州师院附中是当地的优质中学，托管后，阳方口中学的情况大变样：新学期招生时，不仅留住了镇上的50多名生源，还吸引了县城的120多名学生，一共招来了176名学生。在学期末的全县初一年级统考中，阳方口中学成绩大幅提升。

对家长来说，孩子不用去市里上学也能享受优质的教育资源，省下来回奔波的时间和成本。对托管校来讲，每招收一名学生，可以获得县政府发放的1万元教育经费。阳方口中学的成功实践，激励宁武县其他学校抓紧提升教学水平，还带动了定襄县、保德县等县城与忻州师院附中合作，签订教育服务协议。

来到宁武县支教的包括忻州师院附中9名教师、忻州师院的21名师范生。忻州师院附中校长谢晓丽介绍，支教队中有管理、教学双骨干老师，有入职3年以上、当过班主任的骨干老师，还有入职近两年的年轻教师。老中青结合、三三制梯队的支教队伍，带来先进教学管理经验的同时，也立足当地生源实际探索特色教学。

乡村学校缺少音体美老师。忻州师院来支教的21名师范生，涵盖语数外音体美等专业，在报到前进行了两个月的跟岗实习。来到阳方口中学后，他们组建起古典舞社团、合唱社团等，带领孩子们发展艺术爱好。

与支教同步进行的，还有人才培养和教学改革。每个支教队都配有指导教师，负责旁听支教生的课程、查阅课件，总结可供教学改革的意见，让教学更符合乡村教育的实际需要。忻州师院支教处处长程利炳说，支教老师定期组织教学研讨，成长很快。

“从‘有学上’到‘上好学’，人们对高质量教育的期待越来越高，在推动乡村教育振兴中，要注重发挥优质教育资源的作用。”忻州师院党委书记王军说。地方师范院校主动作为，推动优质教育资源同支教大学生协作联动、走进乡村，可以在振兴乡村教育中发挥独特力量。据了解，1997年开始，忻州师院连续派出47批5万多名大学生，深入山西省多地以及新疆和田、河北雄安新区、海南五指山等地700多所农村中小学进行扶贫顶岗支教。

“地方政府、师范院校、乡村学校协力合作，共同回应乡村学校对高质量教育的期待。”忻州师院院长张虎芳说，特色支教同步推进“有学上”和“上好学”，不仅改变了乡村教育，参加支教的大学生也在实战中锤炼了意志，支教结束后，许多学生主动留在乡村继续教学。据介绍，去年忻州师院派出学生赴新疆支教，有46名学生主动选择留在乡村继续服务，为乡村教育发展贡献青春力量。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 11 版）

(责编：温璐、熊旭)