明 炬

高校科技创新必须要加快调整与变革，充分发挥出人才济济、组织有序的优势，打造战略科技力量

党的十九届五中全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。高校是科技创新的重要力量，作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力结合点，在服务国家创新驱动发展中具有独特且不可替代的作用。

由于历史发展等原因，我国一些高校科研在一定程度上存在研究领域狭窄、交叉研究受制、大团队难以形成、对接国家需求不够紧密、创新质量不高等弊端。面对新一轮科技革命与产业变革，面对新发展阶段的迫切要求，高校科技创新必须要加快调整与变革，充分发挥出人才济济、组织有序的优势，打造战略科技力量。

近年来，重庆大学构建“1+5”新型科技创新体系，建立了以质量和贡献为导向的多元化、分类评价考核体系，推出了重庆大学基础文科振兴行动计划和重庆大学基础理科卓越行动计划，重点支持基础数学、理论物理、合成生物学、量子材料、人工智能、新能源、智能制造等前沿科学问题研究，对“坐冷板凳的研究”持续长期投入，力图推动“从0到1”的原始创新。

同时，我们启动实施若干重大科技计划，高质量建设“重庆大学科学中心”，打造规模化、集成化、综合化的创新聚集体；布局“空间太阳能无线传输”“智能建造”“极端装备与制造”等先导性大科学研究计划；加快“超瞬态实验装置”预研建设，筹划“三峡库区空天地水生一体化平台”，培育国家重大科技基础设施；科研团队瞄准下一代芯片、无人装备、精密加工、工业软件、电子显微镜、新型能源材料、光电器件等共性关键技术和核心技术开展集中攻关；加快科技成果转移转化，推进专业化队伍和机构建设，完善社会化服务与市场化转化机制，提升服务经济社会发展的能力。

除此之外，我们还在科技创新基地与公共平台建设、重大创新团队培育以及高水平国际科技合作等方面持续发力，加快融入国家创新驱动发展和成渝地区双城经济圈建设的主战场，大幅度提升科技影响与贡献，实现创新质量、规模、结构和效能新的跨越发展。

“十四五”是高校科技发展的重要战略机遇期。作为地处西部地区的高校，重庆大学要努力实现科技创新特色化发展、高质量发展，力争为新时代全面建设社会主义现代化国家做出更大的贡献。

（作者为重庆大学副校长，本报记者蒋云龙采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 11 版）

(责编：温璐、熊旭)