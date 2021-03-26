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跨越世纪的教育工程（亲历者说）

郭新立
2021年03月26日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　在高等教育领域开展重点建设，是党和国家始终坚持的方向。世纪之交，高等教育如何培养高层次人才、开展高水平科学研究，是一个重大命题。“211工程”“985工程”正是在这样的时代背景下启动实施的跨世纪教育工程。

　　1991年动议“211工程”的时候，我恰好是教育部的一名主任科员，此后一直参与“211工程”“985工程”的论证和建设工作，后来担任这两个项目的办公室主任。

　　回想当年做规划、搞验收的日日夜夜，从一开始，大家就形成了一个重要共识，就是“211工程”和“985工程”建设的根本目的是服务国家发展。按照“211工程”总体建设规划，要使一批高等学校和重点学科成为立足国内培养高层次人才、解决经济建设和社会发展重大问题的基地，成为适应地区和行业发展需要、解决经济建设和社会发展重大问题的骨干和示范。“985工程”启动实施后，目标更加明确，范围更加集中，内涵更加全面，投入更加有力，以建设若干所具有世界先进水平的一流大学为目标，以科技创新平台和哲学社会科学创新基地建设为载体。

　　“211工程”和“985工程”在培养高层次人才、承担重大基础性研究任务、产出原创性理论成果和标志性创新成果、解决制约国家经济发展的瓶颈问题等方面发挥了重要作用。从一定意义上讲，“211工程”和“985工程”在服务国家发展中带动了中国高等教育的整体发展。

　　进入新时代，党和国家作出了统筹推进世界一流大学和一流学科建设的决策部署，掀开了中国高等教育重点建设的新篇章。我们探索出的重点建设大学模式，为世界高等教育的发展贡献了中国方案、中国智慧、中国力量。

　　我深深体会到，国家的强盛需要世界一流大学来支撑；而国家的强盛，又是世界一流大学建设的最根本条件。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，中国一定会涌现出越来越多的一流学科和一流高校，我对此充满信心！

　　（作者为山东大学党委书记）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 05 版）

(责编：温璐、熊旭)

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