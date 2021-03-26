本报记者 张 烁 丁雅诵

图①：哈尔滨工业大学超精密仪器技术创新团队。

资料照片

图②：南京大学“985工程”——“物质科学平台”项目团队。

余 萍摄

图③：2020年9月1日，一名北京大学新生在入学纪念画上按彩色手印。

新华社记者 任 超摄

图④：2020年9月9日，清华大学本科生开学典礼现场。

新华社记者 鞠焕宗摄

高水平大学是一个国家综合国力和科学文化水平的重要标志，是国家核心竞争力的有力支撑，在引领经济社会发展中发挥着巨大作用。

“211工程”“985工程”“2011计划”“双一流”建设……从上世纪90年代至今，我国高水平大学建设之路行稳致远，培养了大批高素质专业人才。如今，我国高等教育在学总规模已经稳居世界第一，2020年高等教育毛入学率达54.4%，成为名副其实的高等教育大国。

推进重点建设，带动整体发展

上世纪末，随着全球化和知识经济浪潮兴起，以教育、科技和人才为代表的综合国力竞争尤为激烈，迫切需要我国高等教育整体水平不断提升。

“当时，大部分高校科研能力相对较弱，高水平科研成果不多，师资队伍断层现象突出。”回忆当年，当时在复旦大学任教的杨玉良感触颇深。

“要想在短时间内缩小与发达国家高等教育的差距，只能走重点建设带动整体发展的道路。选择一些基础较好、对行业区域发展有重要作用的高等学校和学科，通过重点建设，使它们率先进入国际先进行列。”教育部相关负责人介绍。

1995年，经国务院批准，国家决定实施“211工程”，即“面向21世纪，重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科”。这是新中国成立以来由国家立项、在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工程。

“为了实现现代化，我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”1998年5月4日，江泽民同志在庆祝北京大学建校100周年大会上说。1999年，国务院批转教育部制定的《面向21世纪教育振兴行动计划》，决定“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科”，“985工程”正式实施。

与“211工程”相比，“985工程”的建设目标更明确、内涵更全面、改革和投入力度更大，二者共同构成了中国特色高水平大学建设的主要支撑，为高等学校注入了强大的生机活力。自启动以来，先后有112所高校进入“211工程”、39所高校进入“985工程”。

培养拔尖人才，承担科研重任

2005年9月16日，一张特殊的“嘉奖令”从教育部、财政部发出：“对中南大学和西北工业大学予以表彰，每校奖励2000万元，用于学科建设和科技创新平台建设……”

作为“211工程”和“985工程”重点学科和科技创新平台建设项目，中南大学“高性能炭／炭航空制动材料的制备技术”和西北工业大学“耐高温长寿命抗氧化陶瓷基复合材料应用技术”取得重大成果，均摘取2004年度国家技术发明奖一等奖，一举打破了该奖项连续6年空缺的局面。

雨后春笋般的成果涌现出来。中国科学技术大学量子物理与量子信息研究团队在国际上率先实现量子容失编码，研究成果4次被评为国际物理学重大（重要）进展；中国人民大学推出《中国经济发展研究报告》等三大研究报告，产生了广泛的社会影响……

“‘国家杰出青年基金’获得者以及入选教育部‘长江计划’的学者人数，1998年还是个位数，2000年就超过了30人次，这些学者都成为了各学科的骨干和带头人。”南开大学教授黄唯平说。

从“211工程”到“985工程”，我国高水平大学办学实力全面提高。1995年到2011年，“211工程”学校校均科研经费从0.36亿元增加到6.73亿元，“985工程”学校校均科研经费从0.65亿元增加到12.48亿元；“211工程”学校有博士学位的专任教师数增长了10多倍，“985工程”学校有博士学位的专任教师比例超过60%。

协同创新，是深化高等学校改革发展的重要选择。2011年4月24日，胡锦涛同志在庆祝清华大学建校100周年大会上发表重要讲话。同年，我国启动实施“2011计划”，即“高等学校创新能力提升计划”，推动高校内部与外部创新力量的融合发展。

“国家实施重点建设以来，我国高水平大学在培养拔尖创新人才、承担国家重大科研任务、培育高水平学科等方面取得突出成绩，为建设世界一流大学和一流学科打下基础。”教育部有关负责人说。

建设“双一流”，走向高等教育强国

“211工程”“985工程”实施以来，高水平大学创新能力明显增强，成为加速国家经济增长方式转型的动力来源。

中南大学首创的中国浮选脱硅氧化铝生产工艺，将我国铝资源的经济利用保证年限由10年增加到60年；东北大学开发的超级钢代替微合金钢应用于汽车工业，成功开辟了节省合金元素、大幅提高性能的新途径；浙江大学成功研制集散控制系统等产品，打破国外在高端市场上的垄断地位……

2014年5月4日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上强调：“党中央作出了建设世界一流大学的战略决策，我们要朝着这个目标坚定不移前进。”2015年8月18日，中央全面深化改革领导小组第十五次会议审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，推动实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越。

根据《总体方案》，到2030年，更多的大学和学科进入世界一流行列，若干所大学进入世界一流大学前列，一批学科进入世界一流学科前列；到本世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。

“‘双一流’是党中央国务院作出的重大战略部署，‘985工程’‘211工程’等重点建设项目，都已统一纳入世界一流大学和一流学科建设。”教育部相关负责人表示。

从“211工程”“985工程”“2011计划”到“双一流”建设，党和政府推动高等教育奋起直追，我国高等教育的明天，必将更加辉煌！

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 05 版）

(责编：温璐、熊旭)