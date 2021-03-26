本报记者 牟宗琮 荣 翌 陈尚文

世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”，全球最大单口径射电望远镜“中国天眼”，开启人类首次太空脑—机交互实验的“天宫二号”……在位于北京中关村的中国科学院创新成果展上，一项项辉煌成就见证着中国科技发展的历史性变革。

“中国科技实力实现质的飞跃，一些前沿领域开始并跑、领跑，得益于党中央对科技进步的高度重视，得益于科教兴国战略的坚定实施。”展览现场，中科院文献情报中心院史馆工作人员胡卉感叹。

1995年5月6日，中共中央、国务院作出《关于加速科学技术进步的决定》（以下简称《决定》），首次提出实施科教兴国战略。同年5月召开的全国科学技术大会号召在全国形成实施科教兴国战略热潮。

《决定》指出，从现在起到21世纪中叶，是实现我国现代化建设三步走战略目标的关键历史时期。《决定》要求，切实把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。

自此，一个新的科技进步热潮在中华大地沛然兴起。2020年，我国全年研究与试验发展经费支出超过2.4万亿元，科技进步贡献率超过60%，全球创新指数排名跃升至第十四位……科技创新成为我国经济跨越式发展、综合国力大幅度增强、国际竞争力显著提升的重要因素。

改革开放以来，科技在我国经济社会发展中的作用进一步提升，我国科技实力、创新能力稳步提高。从“科学技术是第一生产力”的科学论断，到“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”的重要论述；从党的十八大提出实施创新驱动发展战略，到“十四五”规划纲要明确“完善国家创新体系，加快建设科技强国”，科技创新摆在了国家发展全局的核心位置，科教兴国被不断赋予新的时代内涵。

科技兴则民族兴，教育强则国家强。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。

习近平总书记指出：“今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。而要实现这个目标，我们就必须坚定不移贯彻科教兴国战略和创新驱动发展战略，坚定不移走科技强国之路。”

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 04 版）

(责编：温璐、熊旭)