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“211工程”和“985工程”——

高水平大学建设的里程碑（奋斗百年路 启航新征程）

本报记者  张  烁  吴  月
2021年03月26日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，教育部发布全国教育事业统计主要结果：2020年，我国高等教育在学总规模4183万人，高等教育毛入学率54.4%。我国已建成世界规模最大的高等教育体系，成为名副其实的高等教育大国。

　　习近平总书记强调，今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。

　　1995年11月，经国务院批准，国家决定实施“211工程”，即“面向21世纪，重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科”。“211工程”开辟了我国以重点建设推进高水平大学建设的探索之路，为科教兴国战略的实施奠定了坚实基础。

　　1999年1月，国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》，决定重点支持北京大学、清华大学等部分高校创建世界一流大学和高水平大学，简称“985工程”。

　　“211工程”“985工程”建设高校，成为我国建设高等教育强国的“先锋部队”和“精锐部队”，在培养拔尖创新人才、承担国家重大科研任务、提升教师队伍整体素质、培育高水平学科等方面取得了令人瞩目的成绩，带动提升了我国高等教育的整体水平，有力支撑了经济社会持续健康发展。

　　2015年10月，国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。2017年1月，《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》印发，首批“双一流”建设高校137所、建设学科465个。

　　如今，我国高校正向着世界一流不断迈进，自主培养高层次人才的能力大幅提升，在全球的位次整体大幅前移。载人航天、量子通信、超级计算机……高校承担了全国60%以上的基础研究和重大科研任务，产出一批具有国际影响力的标志性成果，对经济社会高质量发展的服务支撑能力不断提升。

　　“‘双一流’建设，是党中央、国务院作出的重大战略决策，将加快推动实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越。”教育部有关负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 04 版）

(责编：温璐、熊旭)

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