原标题：今年新增中小学学位2000个

本报讯 新增中小学学位、建设筹集各类政策性住房……丰台区昨天公布了2021年重要民生实事项目。

在优化基本公共服务方面，丰台区将新增学前学位800个、中小学学位2000个。为400户失能失智老年人家庭开展“喘息服务”，新增400张养老床位。补建或提升基本便民商业网点30个，进一步缓解“停车难”问题，新增支路以下路侧停车位1600个，利用人防地下空间提供停车位1500个。

改善群众居住条件方面，丰台区今年将建设筹集各类政策性住房4200套，竣工6000套，更好地满足群众住房需求；围绕群众反映强烈的老旧小区“基础设施差”“违建多”等问题，实施不少于21个老旧小区改造项目，推进筒子楼简易楼环境整治提升工作，在不少于80栋筒子楼简易楼开展公共卫生基础设施建设。

营造良好城市环境方面，丰台区今年将实施3条次干路建设、3条道路大修，完成5处疏堵工程，完成55条达标类和18条精治类背街小巷环境精细化整治提升，完成16个村庄的老旧基础设施改造工程。（记者 孙颖）

(责编：温璐、熊旭)