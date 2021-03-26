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2021年北京高校毕业生首场线下双选会 300岗位虚位以待

2021年03月26日08:25 | 来源：北京青年报
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原标题：首场线下双选会 300岗位虚位以待

　　本报讯 昨天下午，由北京市教委主办的2021年北京高校毕业生首场线下双选会——建筑行业专场双选会，在北京高校毕业生就业指导中心双选会大厅举办。以本场双选会为标志，2021年北京高校毕业生线下双选会全面启动。北京青年报记者了解到，首场线下双选会，80余家单位提供300余个招聘岗位。

　　在线下双选会现场，中建城市建设发展有限公司、中建二局、北京构力科技有限公司等央企、国企纷纷到场招揽人才。北京青年报记者了解到，本场双选会，80余家单位提供300余个招聘岗位，招聘人数约4000人。其中，“国”字头单位有14家，占全部参会单位的16%。所有参加首场线下双选会的企业都要严格按照首都疫情防控要求进行组织，在现场完成相关检测流程并签订疫情防控承诺书后才可入场。

　　提供北京户口、住宿、带薪年假……此次双选会不仅招聘企业“规格”较高、企业提供的福利待遇也十分优厚。“我们在五险一金的基础上增加了企业年金、补充医疗保险以及人身意外险，同时，住房公积金及相关的一些社保比例都按照北京市最高标准执行。”中建城市建设发展有限公司现场招聘人员李先生告诉北青报记者。同时，北京筑信达工程咨询有限公司的招聘展位上，也贴出了为员工解决首套自主购房大额用款需求的优厚待遇。

　　北青报记者在现场了解到，此次企业招聘更注重毕业生的综合素质以及学习能力。中建城市建设发展有限公司现场招聘人员李先生介绍，该单位对于学生的综合素质非常看重，还专门通过专业的测试机构对学生的心理素质以及与岗位的匹配度进行测试。北京筑信达工程咨询有限公司则把毕业生的学习能力作为重要的招聘要求之一。

　　前来应聘的毕业生，则更看重企业招聘的岗位与所学专业的匹配度及自身的职业发展空间。“我更希望能够找到一个专业对口的工作。我的专业是热力、能源方面的，这次招聘会中有不少专业对口职位可以选择。”北京工业大学新能源科学与工程学学生陈同学告诉北青报记者。

　　据悉，1月份以来，依托北京高校毕业生就业指导中心网络招聘会服务平台，市教委已举办各类线上双选会26场，为广大毕业生提供招聘岗位255647个。北京高校毕业生就业指导中心主任匡校震介绍，按照计划，上半年将举办各类线上线下双选会80余场，后续的双选会场次安排和具体招聘信息将及时通过“北京高校毕业生就业信息网”、“成功就业”微信公众号和各高校网站、微信公众号进行更新。（记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿）

　　

 

(责编：温璐、熊旭)

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