原标题：政治启蒙是党赋予少先队的根本任务

近日，《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》发布，《意见》进一步明确了少先队政治启蒙工作，把 “在少先队员心中埋下共产主义理想种子”作为一项重要的政治任务。

培养共产主义接班人必须从少年儿童抓起

政治启蒙从少年儿童抓起，是实现中华民族伟大复兴历史伟业的战略基础。政治启蒙的核心是解决理想信仰的问题。习近平总书记指出，“当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标，建设社会主义现代化强国的生力军”，处于“两个大局”中的少年儿童，终将成长为新时代青年，扛起实现伟大复兴的历史重任。为了确保红色江山永不变色，必须在少年儿童理想信念教育的源头阶段就做好政治启蒙，埋下为共产主义事业而奋斗的理想种子。

政治启蒙从少年儿童抓起，是实现全面科学育人的必然规律。少年儿童阶段政治启蒙的内涵是了解国情、强化自信，培养对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同，培育和践行社会主义核心价值观，促进共产主义理想和道德的种子健康萌芽。少年儿童在生理上、心理上仍处于发展的阶段，正是接受教育的黄金期，用马克思主义科学思想理论进行启蒙，能够为他们形成正确的世界观、人生观和价值观打下坚实基础。

政治启蒙从少年儿童抓起，是培养共产主义接班人的应有之义。少年儿童能够在政治启蒙的引领下，在人生最本真的阶段，对习近平总书记的教导，对最美好社会阶段、对祖国建设的伟大成就、对中国共产党的信赖依靠、对共产主义道德准则等产生出最朴素、最真挚的情感认同与初步的理性思考，进而明确为什么要努力奋斗学习，为什么要“时刻准备着，为共产主义事业而奋斗”，将共产主义理想植根于心。

“五个坚持”是强化少先队政治引领的根本遵循

“五个坚持”原则明确了少先队政治引领的方法论。少先队政治引领要以此为根本遵循，把思想和行动统一起来。

一是少先队要坚持党的领导。少先队作为党的群团组织，坚持高举队旗跟党走，这是组织建设的根本所在。党、团、队一体化建设是组织育人一体化的前提。组织育人一体化能够实现“情感不间断”“认识不下降”“政治不动摇”，使少年儿童从政治组织的参与中提升政治素养和政治意识。

二是少先队要坚持培育共产主义接班人的根本任务。少先队扎实做好政治启蒙，做实做深共产主义接班人的“种子”培育工作，才能确保红色基因植入种胚，确保为党育人、为国育才的观念融入教育全链条的始终，确保人才培养的政治底色不变，为未来“种子”成长为参天大树提供坚实的组织保障。

三是少先队要坚持把增强少先队员光荣感作为工作主线。习近平总书记强调：“任何一个思想观念，要在全社会树立起来并长期发挥作用，就要从少年儿童抓起。”在阶梯式成长激励体系和先锋模范群体的激励与示范作用下，少年儿童成长、进步，实现自我发展，与此同时其自身的尊重需求和自我实现需求也在实践活动中不断得到满足，红色光荣感进一步塑造少年儿童的价值取向，进一步强化了身份认同，为少先队员长大做先锋埋下了种子。

四是少先队要坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一。三个维度分别阐释了少先队育人的形式、方法与路径，在突出组织属性的同时，充分尊重少先队员主体地位，实现学校、家庭和社会协同融合的充分联动，于三圈育人中推进三全育人。内圈育人，聚焦打造少先队共产主义学校育人主阵地；中圈育人，发挥第二课堂、家庭等自主育人功效；外圈育人，聚焦整合社会实践资源，促进少先队育人体系进一步完备。

五是少先队要坚持与时俱进、改革创新。在经济快速发展、信息化程度不断提升的新时代，少年儿童的身心发展状况随着生存环境的改变呈现出了与过去几代人截然不同的结构、趋势与特征，易为外部物质世界的飞速变化所吸引，会因应试、升学压力而彷徨，不免会降低对自我思想世界改造的力度与要求。少先队要以最新、最先进的科学思想进行思想政治引领，帮助少年儿童补充精神养料，为种子的勃发创造良好条件。

少先队加强政治启蒙是共青团强化政治引领主责主业的根本要求

强化政治引领主责主业是共青团、少先队建设的本质要求。由于共同的政治属性，共青团与少先队有着最天然、最密切、最亲近和最明确的关系，共青团担负着党赋予的全团带队的职责，组织、领导和带领少先队是共青团基本任务和重要工作。中国共产党始终将党的政治建设摆在首位，党旗所指，正是团旗、队旗所向，“旗帜鲜明”是团、队建设的共同要求，共青团与少先队要按照中央群团工作会议的要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，旗帜鲜明强化政治引领主责主业。少先队加强政治引领的核心内涵是教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导；大力培养少先队员对党和社会主义祖国的朴素情感；引导少先队员从小培育和践行社会主义核心价值观。

强化政治引领主责主业是推动团、队一体的中轴主线。通过加强少年儿童政治引领，共青团与少先队之间的责任传递得以强化，保障了少先队埋种子，共青团培育种子的一体贯通、循序渐进。《意见》提出全童入队、分批入队、分段教育、推优入团，是符合政治培养、政治吸纳、政治育人、政治建设规律的客观认识。全童入队的本质是政治启蒙整体性，强调全覆盖；分批入队强调的是政治吸纳的批次性，体现政治认识的渐进，激发政治荣誉感；分段教育的本质是基于队前教育、队中培养、团队衔接不同阶段分段实施教育，体现符合教育的客观规律；推优入团的本质是强化政治启蒙的结果导向，把入团作为前置政治引领的阶段性目标，从政治素养、道德水平、纪律意识、综合能力等维度综合评价，以推优入团的方式强化政治引领的组织化目标。

强化政治引领主责主业，是发挥“全团带队”，补齐短板的应然之举。受多种因素影响，中学团、队衔接一体化建设较为薄弱，本质上还是少先队的政治引领功能发挥不到位，致使埋种子不能全覆盖，深覆盖。共青团要切实做好“全团带队”，强化中学阶段和民办学校少先队组织建设。同时，推动少先队社会化发展，组织社会实践资源，发挥协同育人优势。一方面可借鉴区域化党建、区域化团建的方法开展区域化队建，进行组织创新和机制创新；另一方面，以校外拓展少先队组织为发展方向，组织凝聚社会校外实践育人资源，做好协同育人、实践育人，协助校内组织打好少年儿童政治意识的第一根桩。

强化政治引领主责主业，是推进组织育人同向同行，构建党、团、队一体化组织育人体系的本质目标。围绕共产主义接班人这一核心议题，加强少先队政治引领与政治启蒙，是党、团、队一体化育人的关键一步，是熔铸了政治育人链条的坚固内芯，完善了铸魂育人的系统性根本工程。这一工程实现了将高等教育、高中阶段教育与义务教育等不同阶段的政治引领任务，从培养共产主义接班人的整体性视角出发，优化衔接与融合、调和部分与整体、协同政治引领与全面育人，在循序渐进、螺旋上升的过程中，打造了纵向衔接、横向贯通、有机融合的立体化、协同性、链条式的组织育人体系，深刻推动了三全育人格局、政治育人生态的变革，使政治引领进入到人才培养的全阶段、全过程、全领域、全方位。（戴冰）

【作者系上海青年管理干部学院（上海团校）党委书记、院长】

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