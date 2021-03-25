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四川遂宁：童伴妈妈情暖留守儿童

2021年03月25日08:27 | 来源：中国青年报
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原标题：四川遂宁：童伴妈妈情暖留守儿童

　　“有家有爱有妈妈，是我做童伴妈妈的初衷。看着最早一批留守儿童一天天长大，深感这份职业的重要，也更加坚定了要为孩子们守护好这片成长天空的决心。”童伴妈妈龚树蓉说。

　　2019年7月，龚树蓉被聘请为四川省遂宁市船山区龙凤镇复兴社区童心港湾（童伴之家）的童伴妈妈。此后，童心港湾建立了57名留守儿童档案，实行动态管理；为童伴之家配备空调、书柜、桌子等基础设施；围绕“六个一”制度，每周定期开放，每月开展一次主题活动。

　　“我们扮演妈妈的角色，在生活上、情感上给予孩子们关心、帮助，让他们能够感受到家的温暖。”同样是2019年入职的四川省遂宁市蓬溪县金桥镇翰林社区“童心港湾”（童伴之家）的童伴妈妈任春艳在了解了“童伴计划”项目后感触颇深。

　　任春艳既是一名社工也是两个孩子母亲，深切体会到留守儿童作为一个特殊群体，相比于其他同龄儿童更渴望得到亲情的关怀。于是，她毅然决定辞去蓬溪县心连心社会工作服务中心的社工职务，做一名专职童伴妈妈。

　　凭借前些年做社工积累的经验，任春艳在入职3个月内先后探索出“5∶30精彩小课堂”“520精品大活动”“童伴之家积分奖励制度”等特色亮点工作。近两年时间里，累计开展“5∶30精彩小课堂”和“520精品大活动”为主题的活动共180余场，受益儿童达6000余人次，受益家长1500余人次。

　　“看到他们就像看到我自己的孩子。”遂宁市安居区安居镇轿顶村“童心港湾”（童伴之家）的童伴妈妈张燕说，她始终把“幼吾幼，以及人之幼”当作自己的座右铭。

　　2019年9月，张燕成为童伴妈妈后，走访了600多名留守儿童，开展各类主题活动20场，日常活动130余场。

　　2020年12月，遂宁市安居区安居镇轿顶村“童心港湾”（童伴之家）被命名为为遂宁市星级“童心港湾”（童伴之家），获得了留守儿童家长及村民的一致好评。

　　“我们村有很多留守儿童，父母常年在外务工，由爷爷奶奶在家抚养，他们的童年缺失了父母的陪伴。当了金龟寺村的童伴妈妈之后，每当孩子们亲切地喊我袁妈妈，我心里特别幸福、特别感动，想把爱献给每一个孩子。”射洪市瞿河镇金龟寺村“童心港湾”（童伴之家）的童伴妈妈袁云春告诉记者。

　　成为童伴妈妈后，袁云春走遍了金龟寺村的村组院落、田间地头，为39名留守儿童建立了详细的个人档案。

　　自金龟寺村“童心港湾”（童伴之家）建成以来，累计开放110余次，组织开展“庆国庆”、“网络安全知识”、“防溺水安全知识”、“课外阅读分享”等主题活动30余次，家访校访105余人。

　　最近，“童心港湾”（童伴之家）虽然因为疫情暂时不能开放，袁云春仍然每隔两天打扫一次卫生，她期盼开放之后留守儿童能第一时间有个安全的地方玩耍。她还经常在金龟寺村“童心港湾”（童伴之家）微信群里关心孩子们的近期状况，将一些新冠肺炎疫情防控知识分享到群里。（中青报·中青网见习记者 王璐璐）

(责编：温璐、熊旭)

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