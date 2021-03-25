原标题：河南：为返乡大学生展现担当搭台

站在河南省义马市南村乡黄河大桥下，看到周遭采砂机械在轰鸣作业，临近岸边的水面漂浮着的零星垃圾，安阳师范学院“河小青”助力黄河流域生态保护实践团成员户坤坤对于“环保”有了更深刻的理解。

在团河南省委统一部署下，河南各级团组织利用学生假期和节假日有序开展返家乡沿黄社会实践、“青”心聚力·基层有我等活动，带动号召广大返乡大学生就地参与黄河流域生态调研、城乡基层疫情防控等各类志愿服务，展现责任担当。

沿黄实践项目有声有色

寒假刚开始没多久，户坤坤就来到家乡附近的黄河大桥周边开展实地调研，映入他眼帘的河水，远处发青、近处变浊，河面上有一层薄冰，还有零星的矿泉水瓶等垃圾。

户坤坤意识到，“能看得出来，河面上的这些垃圾都是人为活动的痕迹，人们的环保意识还是有待提高。”

户坤坤和“河小青”其他成员分别在河南省周口、郑州、三门峡、新乡、济源、濮阳、开封和山西省长治等沿黄地市调研走访，了解黄河的现状及问题，通过一对一护河宣讲、对乱扔垃圾游客及群众进行劝导，撰写专业调研报告《黄河流域生态环境问题现状分析及对策》，录制快闪视频和环保微课来宣传保护黄河知识。

华北水利水电大学材料学院“坚守文化，传承非遗”社会实践队通过线上云组队，在三门峡、洛阳、濮阳、安阳等城市，探访剪纸非遗传承人、参观非遗博物馆，宣讲黄河文化知识。河南理工大学建筑与艺术设计学院“黄河古渡情”实践团队在孟津县白鹤镇崔窑村，将环保宣传、文化寻访与测绘调研等实践内容同步推进，参与规划宜居宜游的黄河古镇，助力乡村振兴。河南警察学院公共基础教学部“河小青”实践团队分赴济源、开封、商丘等地，共发放宣传单1000余张，向人们详细讲解垃圾分类知识，呼吁大家保护生态。

疫情防控“基层有我”

安阳师范学院计算机与信息工程学院马跃飞的岗位不在黄河边，而是在居民社区。

2020年年初，新冠肺炎疫情肆虐全国时，他就主动报名成为安阳市殷都区钢二路社区的志愿者，为社区居民做好测温消杀、通行登记等基础工作。2021年年初，河北石家庄疫情暴发后，位于河南省北大门的安阳市，形势骤然严峻起来。马跃飞再次成为社区志愿者，负责小区每日出入登记和外来返乡人员的上门筛查。“作为一名共青团员、入党积极分子，能够为家乡奉献青春力量，我很荣幸。”马跃飞说。

为切实增强新时代青年学生的使命感和责任感，把投身疫情防控作为共青团员彰显先进性的重要实践载体，团河南省委在全省部署开展“青”心聚力·基层有我——返乡大学生向社区（村）报到活动，组织动员广大返乡大学生落实以城市社区和行政村防控为主的综合防控措施，主动参与到城乡基层防护网络中，充分发挥共青团生力军和突击队作用。

郑州旅游职业学院2020级空中乘务2班学生张政也是一名防疫志愿者。他的岗位在河南省濮阳市濮阳县五星社区街道，日常负责返乡人员筛查、登记、测温等工作。

河南农业大学体育学院2019级学生毕雷轩，每天早上7点准时来到村里的疫情防护站点，对进出村人员进行体温测量及车辆登记。“有时候也会遇到不被理解的情况，但我都会耐心跟他们解释清楚，最终获得理解，配合执行。基层工作尽管琐碎，却很锻炼人，让我收获很多。”毕雷轩说。

在栾川县陶湾镇，返乡大学生团员志愿者积极配合村委换届做好群众防疫工作，支援镇防疫部门组织实施新冠肺炎疫情全员核酸检测演习。大学生代表李颖锐说：“通过这次活动，我知道了志愿者的意义和价值。”

积极谋划充实基层组织力量

为进一步增强基层团组织的凝聚力和战斗力，团内黄县委、团宝丰县委、团渑池县委等纷纷成立志愿服务临时团支部，更好地开展好志愿服务活动。

团滑县县委发起了大学生寒假线上志愿者招募，组织返乡大学生免费为中小学生提供网上学业辅导，活动开展以来，共有500余名大学生志愿者参与到志愿服务中来。

洛阳市栾川县招募了145名返乡大学生参与防疫宣传、村委换届等工作。团栾川县委相关负责人表示，这种形式不仅补充了乡镇基层力量促进各项工作推进，也展现了团员青年良好形象，在各项工作中发挥了促进作用。

在“返家乡”沿黄社会实践活动中，河南各级团组织主动出击，积极联系，组织返乡大学生开展“河小企”产业调研，观变化、谈发展，引导青年学子为家乡建言献策。

团濮阳市委组织浙江大学、天津师范大学、郑州大学、河南师范大学、黄河科技学院、江西服装学院等院校的濮阳籍大学生，来到黄河滩区台前县吴坝镇，了解吴坝镇人口、经济产业、教育文化、地理环境，就乡村振兴、招商引资、产业前景等问题进行交流讨论，提出建设性意见和建议。不少返乡大学生表示，通过活动直观地感受到了家乡近几年来的发展变化，很受鼓舞，将来要用所学知识投身家乡建设，助力实现乡村振兴。

济源示范区沁园街道团工委组织联系1268名寒假返乡大学生，组织观摩了中国白银城沁园产业园，到生产车间现场观摩，参观白银饰品展品，进一步了解济源人才创业及招商的优惠政策。返乡大学生颇受触动，“看到家乡的发展，我意识到其实回乡创业也有很大发展空间，在基层发光发热，服务家乡建设。”（中青报·中青网记者 潘志贤 通讯员 孙颖）

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