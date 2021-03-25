原标题：海淀区严查“学区房”炒作

本报讯 “海淀学区房挂580万一夜间两次加价”“春节后海淀学区房每平方米暴涨3-4万”……近期，微博上出现不少有关海淀学区房的讨论，引发家长们的焦虑情绪。对此，海淀区房管局联合海淀区市场监管局加大执法检查力度，对存在违规行为的中介机构立案调查。

有媒体调查发现，开年以来，北京的学区房市场呈现出房源少、价格高、客户多的特点，特别是北京西城德胜、海淀万柳的学区房，有的房子一夜之间涨了40万元，单价已经超过每平方米12万元。

海淀区房管局联合海淀区市场监管局对上地、万柳等区域房屋交易中介机构加大执法检查力度，对涉嫌炒作“学区房”概念、借机哄抬房价、代理未经房主书面授权委托房源等违规行为进行调查取证。

检查中，海淀区房管局详细查看了各家中介机构在房源推广时，是否存在炒作“学区房”概念、误导欺骗购房者、借机哄抬房价等扰乱市场秩序行为，明确要求各家机构要严格按照“房住不炒”的要求，严格依法依规经营，同时做好正向宣传引导，维护市场秩序。

目前，海淀区房管局已检查中介机构门店134家，对存在违规行为的中介机构立案6件，停业自查两家，行政处罚2万元。筛查安居客、58同城、链家、我爱我家等网上房源发布信息1000余条，下架不实房源信息53条。

海淀区房管局提醒，自2019年1月1日起，在海淀区新登记并取得房屋不动产权证书的住房用于申请入学的，将不再对应一所学校，实施多校划片。（记者 马婧）

(责编：温璐、熊旭)