新华社北京3月24日电（记者余俊杰）教育部24日召开新闻通气会，介绍校园贷风险防范工作有关情况。会上，教育部有关负责人表示，织牢政府“资助网”是避免大学生陷入不良“网贷”的重要保障。

据教育部财务司司长郭鹏介绍，为落实银保监会、教育部等五部门2月24日联合印发的《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，教育部将重点推出加强大学生正确消费观培养、完善和落实大学生资助政策、坚决抵制不良校园贷行为、切实畅通正规校园信贷渠道等四大举措。

“树立科学理性的消费观是杜绝不良校园贷的根本前提。”郭鹏说，要指导各高校结合新生入学教育、日常思政教育等工作，开展金融知识普及和“财商”教育，提醒学生警惕电信诈骗和不良校园贷。

郭鹏表示，教育部将督促指导各高校确保学生资助政策落实到位，保障家庭经济困难学生学费、住宿费等保障性需求；完善特殊困难救助机制，解决学生临时性、紧急性资金需求；关注发展性需求，鼓励有条件的高校多渠道筹集资金，支持学生开展拓展学习、创新创业等。

此外，教育部思政司副司长张文斌表示，各高校应定期排查学生参与校园贷的情况，发现隐患及时处置。利用大数据关注学生异常消费行为，采取针对性措施予以纠正，努力做到早防范、早教育、早发现、早处置。

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