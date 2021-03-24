原标题：别让青少年陷入电子烟的迷雾

3月22日，据工信部网站消息，工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。该条例的修改，将在附则中增加一条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

中国疾病预防控制中心发布的《2019年中国中学生烟草调查》显示：初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，电子烟使用率为2.7%。另一份调查结果则显示，中国15岁及以上人群吸电子烟的人数达1000万，其中以15-24岁的年轻人为主。

电子烟作为一种新型烟草消费品，已经扩散到青少年当中，而且是利用青少年喜欢新潮事物的特点进行渗透的。如今的科学研究尽管能在总体上揭示电子烟的危害，但在具体机理上还不能完全解开谜团，电子烟可能有很多目前尚无法认知的危害。

吸用电子烟相当于把一个“小化工厂”吸进身体。现阶段，仅市场上流通的电子烟口味就多达1.5万余种，添加成分也全凭吸用者的偏好调配比例和用量，随意性大。这些成分会发生什么化学反应，产生什么化合物，有何活性和毒性，现在还难以弄清。

电子烟之害还在于，吸用者常常想当然地认为，吸用电子烟并不像吸香烟一样有害，电子烟的生产者和销售者也会以种种冠冕堂皇的理由来为其开脱。在电子烟无害论的影响下，青少年吸用电子烟总会振振有辞，以为没有危害。然而，电子烟含有尼古丁等与传统烟草一样的成分，虽然不像传统香烟那样会通过燃烧产生焦油，但经过雾化吸入后同样有害健康，可诱发心脑血管疾病、癌症等，而且会让人成瘾。

而且，电子烟就像是吸用香烟的“桥梁”，青少年吸用电子烟后更容易吸用传统香烟。多项研究证实，青少年吸用电子烟和随后开始吸用香烟之间具有很强的相关性。深圳控烟办2019年的一项调查显示，在同时吸用过卷烟和电子烟的学生中，先吸用电子烟后吸用卷烟的比例占24.2%。

如果放任电子烟在青少年中流行并扩大，无疑会产生诸多危害。为此，必须像严格禁止青少年吸烟一样禁止青少年吸电子烟。现在工信部等两部门拟修改条例，将电子烟参照卷烟有关规定执行的动作，目的主要是推进电子烟监管法治化，增强电子烟监管效能。此外，从今年6月1日起，未成年人保护法也把放任、唆使未成年人吸电子烟视为违法。

除了完善相关法律，还需要其他方面的工作和联手行动，2019年11月，国家卫健委、中宣部等8部门联合印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，全面开展电子烟危害宣传和规范管理。家庭、学校也要通过教育，让学生了解吸用电子烟的危害，并且有相应的家规和校规来奖惩，如此方能把青少年从电子烟的迷雾中拯救出来。（张田勘）

(责编：温璐、熊旭)