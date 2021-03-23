原标题：陪伴和交流对孩子最好

【教育随想】

梓帆现在是一个开朗阳光的大男孩，但小时候却是一个内向、寡言的人。他说话晚，说话时也很少直视对方的眼睛，经常沉浸在自己的世界里。我们曾一度担心他有自闭倾向。也因为此，我们花了大量时间和精力陪着他玩，教他说话。虽然有一定成效，但他依然很木讷、迟钝，更不会主动表达感情，一直到上小学时都是如此。直到有一次我们全家去厦门旅游时发生了一件令人欣慰的事。那天他在海边玩沙子时，突然拉着我指着沙滩上他画的东西给我看。只见沙滩上画着一颗心的形状，里面歪歪扭扭写着：爸爸我爱你。我顿时感动得流下泪来。尽管他没有直接对我说出这句话，但这是他人生中第一次主动用语言表达对父亲的爱。这也让我们强烈意识到，陪伴和交流可能是对孩子最好的教育方式。

陪伴和交流其实并不简单，需要持久的感情交流和思想互动。从小学到初中，我们家养成了一个习惯，“十分钟分享会”，就是晚上找十分钟时间，各自分享一个当天发生的趣事或设计一个话题交流彼此的看法。孩子也乐意把他感兴趣的事，或者烦恼的事说出来，我们则跟他分享我们的看法，或者给他提一些建议。我们还经常做的一件事是“角色互换”。他会扮演父亲的角色，而我则扮演孩子的角色，我们会就家庭关系、作业、业余爱好等话题展开对话。这样的换位思考，对大人孩子的相互了解，提高共情能力很有好处。“讲故事”可能是孩子最喜欢的分享活动。有一年假期我答应给他讲50个自编的故事。后来我去外地学习，故事并没有中断，其间我通过电话中给他讲。这些故事大多是讲在战争年代儿子在父亲和朋友的帮助下，克服胆怯，变得勇敢，战胜困难，帮助别人，勇于担当的成长故事。这些故事会让他认识到亲情、友谊的可贵，也对他思想的启蒙和品德的养成有一定影响。

父母的耐心和鼓励对孩子的成长也至关重要。孩子的一些不好的习惯往往一下子改变不了，需要父母不断提醒，耐心帮助。包容孩子的缺点或错误，鼓励他们的点滴进步，这尤其适合缺乏自信的孩子。有一次带梓帆到医院检查视力，他害怕到仪器上测眼压。我没有嘲笑他胆小，也没有和其他孩子做比较，而是花了很长时间跟他耐心沟通，鼓励他试一试。孩子不断问我，我行吗？我告诉他，一定行。经过几次尝试后终于成功了，他也从此战胜了自己的胆怯，再也不害怕测眼压了。那名不怕麻烦，耐心引导的大夫，也给我留下了深刻印象。梓帆的汉字一直书写得不工整。尽管他也坚持练过一段时间字，但书写还是不尽如人意。有一次我看到他作业本上的字写得很潦草，就批评了他一顿。他拿出之前写的作业本给我看，慢慢说道，我的字虽然不好看，但总比以前写得好。我看了后发现果然如此。大人往往从自身的要求考虑，容易放大孩子的缺点，而对他们的进步视而不见。而很多时候，只有持续的耐心和鼓励才能帮助孩子改正缺点，体验成长中的进步，成为更优秀的自己。

家庭教育很重要的一点便是培养孩子的关爱和感恩之心。教育不是让孩子成为一个徒有知识和文化的“空心人”，而是成为一个心中有爱，懂得感恩，勇于担当的人。要让孩子学会感恩，学会感谢别人的帮助和付出。父母的言行往往会对孩子起到潜移默化的作用。初三的时候，他的学业压力很大，每次我利用送他上学的时间，给他讲笑话，讲听到的一些趣闻，也跟他一起玩故事接龙，以缓解他的压力。后来有一段时间我工作和学习任务很重，向他吐槽后，他也学会了关心我：给我推荐了几首他喜欢的励志歌曲，还在我一筹莫展的时候走过来，跟我碰碰头，鼓励我不要气馁。从那以后，每逢遇到情绪低落的时候，我们就相互碰碰头，给予对方勇气和力量。他也在生活的细节中学会了感谢和感恩。每次吃饭前，他总是向我们说声谢谢，感谢家人给他做了一顿可口的饭菜。每次出门，不管是坐出租车、取快递、在餐馆吃饭，还是买东西，他总是会在临走时微笑着说声谢谢。每年教师节，他也总会记得给曾经教过他的一些老师发送信息表示问候和感恩。2020年新冠肺炎疫情暴发时，很多医护人员义无反顾地救治患者，他们的奉献精神令人感动。我写了一首歌《逆行者》表达对他们的感谢和敬意。热爱音乐的他不仅帮我反复推敲词曲，而且更加坚定了将来当科学家，为社会作贡献的理想。

每个孩子都是一个独特的世界，需要父母去发掘、探究并采取正确的打开方式。陪伴和交流，耐心和鼓励，关爱和感恩，就是打开孩子世界、开启成长之门的一串钥匙。有了父母的陪伴和交流，孩子就不会孤独；有了耐心和鼓励，孩子就不会焦虑；学会关爱和感恩，孩子就会懂得与外面的世界友好相处。孩子需要温暖，也要成为光。教育就是要点燃孩子心中的柔光，让它温暖自己，也照亮别人。

（作者：王辉，系浙江师范大学国际文化与教育学院教授）

(责编：温璐、熊旭)