原标题：北京鼓励学校体育场馆对外开放

昨日，北京青年报记者从市财政局获悉，为贯彻落实习近平总书记重要指示精神及市委市政府《关于全面加强和改进新时代学校体育工作行动方案》《北京市加强中小体育增强学生体质健康的二十条措施》，本市财政将中小学体育工作作为市对区转移支付的重点支持方向，安排奖补资金3亿元支持中小学体育工作提质增效。此外，市财政还将积极推进资源共享，鼓励学校体育场馆对外开放。

据市财政局相关负责人介绍，本市将聚焦器材不足和场地不达标问题，补短板，实施中小学体育设施三年提升行动计划，安排3亿元全力支持各区中小学体育场地改造和配备体育器材。

与此同时，还将针对中小学体育项目经费名目多、资金散的问题，全面实施政策绩效评价。针对中小学体育项目经费名目多、资金散的问题，全面实施政策绩效评价；分类研究校园人造草坪、塑胶跑道、篮排球场等运动场地建设成本，制定财政支出定额标准。

此外，市财政还将积极推进资源共享，鼓励学校体育场馆对外开放；结合各区人口分布和场地设施情况，研究支持运动场馆面向社会开放具体措施，为学生提供更多课外体育锻炼时间、空间，形成家庭、学校、社会共同推进学校体育的良性机制。（记者 林艳）

(责编：温璐、熊旭)